وطن النهار

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اصيب 5 وافدين من الجنسية الاسيوية بجروح وكسور بحادث تصادم دراجات هوائية فجر اول من امس على جسر الشيخ جابر باتجاه ميناء الشويخ خلال سباق للدراجات الهوائية. وكان بلاغ ورد فجر أول من أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث على جسر الشيخ جابر باتجاه ميناء الشويخ البحري، وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف لموقع الحادث حيث تبين بان عدداً من الوافدين الاسيويين.

وخلال قيامهم بسباق على الدراجات الهوائية، اصطدم عدد منهم فيما بعضهم ما تسبب بتعرض 5 منهم بجروح وكسور تم نقلهم بسيارات الاسعاف الى مستشفى الصباح.

