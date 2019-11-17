مال وأعمال

كشفت بيانات حكومية رسمية عن انخفاض هائل في حجم أملاك الدولة العقارية للجهات الحكومية الملحقة، إذ أنه ووفقا للأرقام المتاحة فقد سجلت الأملاك العقارية للجهات الملحقة في 1 ابريل 2019 مبلغ 91.645 مليار دينار، تراجعت بواقع41.721 مليار دينار وبنسبة 45% في 31 أكتوبر 2019 مسجلة 49.923 مليار دينار.

وتشمل الجهات الحكومية الملحقة وفقا لبيانات وزارة المالية ما يلي : مجلس الأمة، بلدية الكويت، جامعة الكويت، الهيئة العامة للملعومات المدنية، الهيئة العامة للإطفاء، هيئة الاستثمار، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، شؤون القصر، هيئة الزراعة، الهيئة العامة للتعويضات، الهيئة العامة للرياضة، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الهيئة العامة لطباعة القرآن الكريم، هيئة مكافحة الفساد، القوى العاملة، هيئة الغذاء، تشجيع الاستثمار، هيئة مشروعات الشراكة، وهيئة الشباب.

ولم يوضح تقرير وزارة المالية عن متابعة الحسابات النظامية أسباب واضحة لهذا الانخفاض الكبير إلا ان الوزارة في وقت سابق كانت قد تبنت عملية موسعة لإعادة تقييم الأملاك العقارية للدولة.

وفي إطار متصل بالبيانات المالية أظهرت مؤشرات ارتفاع الديون المستحقة للحكومة من 1.548 مليار دينار الى 1.830 مليار دينار بصعود 281 مليون دينار تمثل نسبة 18%.

فيما بلغت المنح خلال السبعة أشهر المنقضية من الموازنة العامة 2,925 مليار دينار بنسبة 55.7% من اجمالي المرصود للعام المالي البالغ 5.252 مليار دينار.

في إطار اخر ارتفعت مبيعات الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية بواقع 171.8% خلال الفترة من ا ابريل 2019 وحتى 31 اكتوبر 2019 اذ سجلت 278.891 مليون دينار وارتفعت الى 758.152 مليون دينار.

يذكر انه ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية فقد سجلت الموازنة العامة للدولة في السبعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية (2019/‏2020) عجزاً بلغ 1.7 مليار دينار، بعد خصم حصة احتياطي الأجيال المقبلة.

وارتفع إجمالي المصروف والالتزام خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 21 في المئة، وبما قيمته 1.87 مليار دينار إلى 10.878 مليار، وذلك بالمقارنة مع 9 مليارات دينار أُنفقت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت قيمة المبالغ المحولة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة خلال السبعة أشهر من العام المالي الحالي 200 مليون دينار وبنسبة 16.4 في المئة لتبلغ 1.01 مليار دينار، مقارنة بـ 1.212 مليار دينار حُولت إلى الصندوق خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وخلال تلك الفترة بلغت حصيلة الضرائب والرسوم 337.78 مليون دينار.

