مال وأعمال

كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل عن أن إجمالي الموظفين الكويتيين الذين قدموا استقالاتهم في وزارة النفط ومؤسسة البترول ووزارة الكهرباء والماء في الفترة من 2016 حتى عام 2018 قد بلغ 1078 استقالة، لافتاً أن عدد المتقدمين بالاستقالة في وزارة النفط قد بلغ 37 استقالة اعتيادية دون ذكر أسباب، فيما بلغت في وزارة الكهرباء والماء 1022 استقالة بناء على طلب مقدميها دون ذكر أسباب.

كما بلغ إجمالي استقالات الموظفين في مؤسسة البترول الكويتية منذ 2016 وحتى عام 2018 عدد 19 استقالة اعتيادية ولم يتم تحديد الاسباب.

وفي رد من الفاضل على سؤال برلماني بخصوص طلب وزارة النفط والكهرباء والماء ومؤسسة البترول الكويتية لطلب زيادات الرواتب أو منح مزايا مالية إضافية، موضحاً أنه لا وزارة الكهرباء والماء خاطبت ديوان الخدمة المدنية عدد 4 طلبات وتم رفض طلب منها وما زالت بقية الطلبات معروضة لدى الديوان.

وأوضح أن مؤسسة البترول لم تطالب بزيادة الرواتب أو منح مزايا مالية إضافية لموظفيها، فيما طالبت وزارة النفط في 4 كتب لزيادة رواتب موظفيها وصرف مكافأة مالية لهم خلال مرة واحدة خلال السنة، علما أنه تم صرف المكافأة خلال السنوات المالية 2014، 2015 و2016 وتم إيقافها ولم تصرف حتى تاريخه.

