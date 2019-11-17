مال وأعمال

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري قراراً يقضي بتعديل بعض أحكام القرار رقم 2 لسنة 2019 بشأن ضوابط استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة، حيث نص القرار في مادته الأولى على استبدال المواد أرقام: 5، 22، 37 من القرار رقم 2 لسنة 2019.

حيث نصت المادة 5 على: عدم البناء على الملاعب المخصصة للانشطة الرياضية والحصول على موافقة الجهات المختصة وألا يزيد صافي المساحة التجارية المستغلة على 10 آلاف متر مربع، وألا تزيد المساحة المخصصة للنشاط الواحد عن 30 في المئة من المساحة الكلية المخصصة للاستثمار.

وحدد القرار ضمن المادة 5 حوالي 47 نشاطاً للاستغلال من بينها : كافيتريا وكوفي شوب، صالة انترنت، بيع قرطاسية، المنتجات الغذائية، الساعات وتصليحها، توكيلات ملابس، خطوط طيران، مبنى سكني لضيوف النادي فقط، مركز للطب الرياضي وسوق مركزي.

وأشار القرار إلى أنه يجوز أن يتم الاستغلال كمجمع تجاري شريطة أن تكون الأنشطة التي يحتويها المجمع ضمن الأنشطة الواردة بالقرار.

وأوضح القرار أن مدة العقد تحدد : مدة لا تزيد عن 10 سنوات لعدد 39 نشاطاً الأولى التي يشملها القرار ومدة لا تزيد عن 20 عاماً للأنشطة الواردة من البند 40 إلى 47 على أن تؤول جميع الأصول الثابتة للنشاط الاستغلالي للهيئة العامة للرياضة، على أن يتم طرح المشروع في مزايدة عامة جديدة قبل انتهاء العقد بعام.

وأوضح القرار إلى أنه يجوز طرح حمامات السباحة والصالات الرياضية للاستغلال عن طريق مزايدة ويكون الاستغلال لمدة لا تزيد عن 3 سنوات ويتحمل المستغل كل نفقات الصيانة والمحافظة عليها وتسليمها بالحالة التي كانت عليها.

