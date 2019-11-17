مال وأعمال

ارتفعت حسابات وودائع البنوك المحلية بنهاية أكتوبر الماضي إلى 4.3 مليارات دينار مقابل 4.25 مليارات بنهاية سبتمبر الماضي ، فيما استقرت سندات المركزي عند 1.85 مليار دون تغيير. ووفق كشف حساب «المركزي» بنهاية أكتوبر الماضي ، فقد ارتفعت موجودات «المركزي» إلى 11.3 مليار دينار بنهاية أكتوبر مقابل 11.26 ملياراً بنهاية سبتمبر. وقد تراجعت حسابات الحكومة إلى 1.57 مليار دينار مقابل 1.7 ملياراً بنهاية سبتمبر ، فيما بلغت الحسابات النظامية 6 مليارات دينار مقابل 5.9 مليارات بنهاية سبتمبر. وفي سياق متصل ، أوضحت بيانات المركزي أن إجمالي قيم أوراق النقد والمسكوكات 1.88 مليار مقابل 1.84 مليار، وقد بلغت 1.86 مليار بنهاية أكتوبر مقابل 1.81 ملياراً بنهاية سبتمبر، فيما بلغت المسكوكات 28.8 مليوناً وهي نفس مستواها لشهر سبتمبر الماضي. وقد تجاوزت فئة 20 ديناراً مستوى المليار دينار بنهاية أكتوبر مقابل 1.067 مليار بنهاية سبتمبر.

