مال وأعمال

حدد الجهاز المركزي للمناقصات العامة 7 شركات للتأهل بالدخول في مناقصة تحسينات وإضافات على شبكات المياه في جميع مناطق الكويت وهذه الشركات هي : الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات وشركة المقاولون العرب الكويتية وشركة كنار للتجارة العامة والمقاولات وكنار للتجارة العامة والمقاولات والأحمدية للتجارة العامة والمقاولات وكي سي سي للهندسة والمقاولات وشركة عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات والمنشآت الصناعية وشركة بيان الوطنية للمقاولات الإنشائية. وحدد الجهاز الأسس والمعايير الخاصة بالمناقصات في : ألا يقل رأسمال الشركة عن مليون دينار وتقديم شهادة استيفاء العمالة الوطنية وتقديم شهادة براءة الذمة وأن يكون مقاولاً رئيسا أو من الباطن وأن تكون الجهة المستفيدة داخل الكويت أو خارجها أو بالاتحاد مع مقاول أجنبي متخصص في نفس المجال. ولفت الجهاز أن شرط التأهل لتنفيذ أعمال حيوية ومهمة مثل شبكات توزيع المياه أن يكون قد سبق للشركة تنفيذ مشاريع مشابهة كمقاول رئيس أو من الباطن تم إسناد الأعمال إليه بموافقة الجهة المستفيدة.