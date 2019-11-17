مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» عن تعيين هشام أحمد المباركي في منصب نائب المدير العام للإدارة المصرفية التجارية - رئيس الخدمات المصرفية التجارية المحلية، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص التمويل من جامعة الكويت، إلى جانب العديد من الشهادات العلمية والدورات التدريبية من مؤسسات أكاديمية وجامعات معتمدة دولياً.

ومن المقرر أن يقوم المباركي من خلال منصبه الجديد بالإشراف على تطوير فريق العمل وتعزيز الخدمات المصرفية التجارية والأنشطة التمويلية والمنتجات المتعددة المقدمة لعملاء البنك من الشركات المحلية.

يذكر أن «KIB» يسعى دائماً لاستقطاب أفضل الخبرات والكفاءات الوطنية عالية المستوى في القطاع المصرفي، ومن هنا جاء تعيين المباركي في هذا المنصب لمهاراته وقدراته العملية وخبرته المهنية الواسعة التي تمتد لأكثر من 19 عاماً في مجال الخدمات المصرفية التجارية وتمويل الشركات والأفراد، إلى جانب تميزه بالصيرفة الإسلامية.

ومن الجدير بالذكر أن المباركي يمتلك خبرة واسعة أهلته لشغل العديد من المناصب القيادية العليا في القطاع المصرفي، ومنها نائب المدير العام لتمويل العقار المحلي في بيت التمويل الكويتي، والمدير التنفيذي – المجموعة المصرفية للشركات في بنك بوبيان، علماً أنه بدأ مسيرته المهنية في ذات المجال كمسؤول ائتمان في البنك الأهلي المتحد.

وفي هذا الصدد يفتخر «KIB» بانضمام المباركي لما يتمتع به من خبرة عملية عريقة كونه قيادياً بارزاً، وقد جاء تعيينه تطبيقاً لاستراتيجية البنك الهادفة إلى استقطاب الموارد البشرية ذات الكفاءات العالية لشغل المناصب العليا في البنك، ما يسهم في تعزيز متانة البنك كمؤسسة مصرفية إسلامية رائدة.

