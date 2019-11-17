مال وأعمال

أقام البنك الأهلي الكويتي أخيراً جلسات نقاشية وتوعوية لموظفيه بمقرّه الرئيس في الكويت. وقد تخلل هذه الجلسات تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية لتشجيع النقاش وتبادل الرؤى لزيادة الوعي بمرض السكري.

وفي هذا الصدد، قامت دلال النخيلان، من شركة دلال إمباكت لخدمات استشارات التغذية، وهي شركة محلية رائدة، بتسليط الضوء على أهمية التغذية واللياقة البدنية باعتبارها تُشكّل عاملاً مهماً للوقاية من مرض السكري.

كما شارك الموظفون في جلسات التوعية المعرفية والتفاعلية لتشجيع الموظفين على اتباع العادات الصحية للمساعدة في مكافحة المرض.

وقد تخلل الحدث إطلاق سلسلة من الألعاب التفاعلية والأنشطة التنافسية وتقديم المكافآت، مما أتاح للموظفين فرصة الاستمتاع بيوم حافل بالمرح والتعلم في آن معاً. وبهدف التشجيع على اكتشاف هذا المرض، تم تقديم خصومات خاصة للموظفين على تكاليف فحص السكري لدى شركة دلال إمباكت ومستشفى رويال حياة.

ويولي البنك الأهلي الكويتي اهتماماً كبيراً بصحة موظفيه، وذلك انطلاقاً من يقينه الراسخ بأن الكوادر البشرية التي تنعم بالصحة والسعادة تحقق النجاح للمؤسسة.

ومن خلال إطلاق مبادرات لتعزيز صحة ورفاهية الموظفين، يستثمر البنك الأهلي الكويتي في موارده البشرية وهي أصول لا تقدر بثمن.

