مال وأعمال

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحاً صافية قدرها 1.666 مليار جنيه مصرى (ما يعادل 30 مليون دينار) في التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقارنة مع 1.464 مليار جنيه مصري (ما يعادل 25 مليون دينار) في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ 13.8 في المئة.

ونمت حقوق المساهمين بواقع 29.7 في المئة لتبلغ 7.54 مليارات جنيه مصري كما في نهاية سبتمبر 2019، وذلك بالمقارنة مع 5.81 مليارات جنيه مصري في نهاية سبتمبر من العام 2018. كما ارتفعت ودائع العملاء الإجمالية خلال هذه الفترة بواقع 8.2 في المئة لتبلغ 56.15 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2019، مقارنة مع 51.90 مليار جنيه في نهاية سبتمبر من العام 2018، كذلك ارتفع صافي إيرادات النشاط خلال هذه الفترة بواقع 11.4 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 2.84 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019 مقارنة مع 2.55 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام 2018.

تعزيز موقعه

وتعقيباً على النتائج قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر شيخة البحر: «النمو القوي الذي يحققه الوطني - مصر يؤكد نجاح البنك في تعزيز موقعه في السوق المصري والذي يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسة لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية، حيث تصل مساهمته إلى قرابة ثلث مساهمة الفروع الخارجية في أرباح المجموعة».

وأشارت البحر إلى أن النتائج المالية القياسية لبنك الكويت الوطني - مصر في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 كانت أغلبها أرباحاً تشغيلية ما يؤكد استقرار الوضع الاقتصادي ويعكس الرؤية الثاقبة لاستثمارات المجموعة الاستراتيجية وطويلة الأجل في السوق المصري.

وأوضحت البحر أن الوطني – مصر يعد من أهم الركائز الأساسية لاستراتيجية المجموعة للتنوع ولهذا يسعى البنك إلى توسيع نطاق عمله بما يحقق انتشاراً جغرافياً كبيراً وذلك بالتزامن مع التوسع بكافة أنشطة الأعمال من خلال التركيز في الوقت الحالي على تحقيق نمو قياسي في قطاع الأفراد إلى جانب الحفاظ على ريادة البنك بقطاع تمويل الشركات.

سياسة حصيفة

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر ياسر الطيب ان البنك مستمر كما أظهرت نتائج التسعة أشهر الأولى من العام الحالي في مواصلة أدائه القوي محققاً نمواً في معظم مؤشراته المالية، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك كعضو في مجموعة بنك الكويت الوطني، ونتيجة لما يتبناه من نموذج أعمال حصيف يقوم بالأساس على تنويع وموازنة مصادر الدخل ومحفظة القروض من ناحية، وتقديم الحلول التمويلية الأكثر مرونة وطرح المنتجات المصرفية المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء الفعلية والتي تستند إلى دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق من ناحية أخرى، هذا فضلاً عما يتمتع به البنك من متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة وثراء فريق عمل البنك الذي يتميز بخبرات مصرفية واسعة.

وأضاف الطيب أن أغلب أرباح الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية مع قطاع الشركات، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، وهو ما يمثل انعكاساً لتنوع الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن البنك يسعى من جانب آخر إلى تعزيز موقعه في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة وأنه قد خطا في سبيل ذلك خطوات جيدة جداً بما يقدمه من خدمات ومنتجات متطورة للأفراد والتي تناسب متطلبات مختلف شرائح العملاء.

