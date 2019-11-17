مال وأعمال

بدأ بيت التمويل الكويتي «بيتك» برنامجا تدريبيا متميزا وفريدا، لتأهيل وتدريب قياديي المستقبل في مجال التكنولوجيا والصيرفة الرقمية والمنتجات والتطورات التقنية في مجال Fintech بما ينسجم مع توجهات «بيتك» المستقبلية ويعبرعن اهتماماته ونجاحاته المتعددة بهذا الجانب، ويخدم الخطط والاستراتيجيات لتعزيز الرقمنة في جميع انشطته واعماله، حيث يعد العنصر البشري ركيزة كل تطوير واساس النجاح، ولذلك جاء اختيار المتدربين من بين نخبة من أبرز الكويتيين المتفوقين واوئل الخريجين في اقسام التكنولوجيا بالجامعات المحلية والدولية.

ويعد البرنامج الذي يشمل 11 متفوقا مميزا من الشباب الكويتي ، الاول من نوعه على مستوى القطاع المصرفي في الخليج والشرق الاوسط، ونسخة متطورة ونقلة غير مسبوقة في مشروع «فرصة» التدريبي، اذ يستمر نحوعامين ، متضمنا أكثر من 30 برنامجً تدريبي وورشة عمل على احدث وافضل ما وصلت اليه تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في المجال المصرفي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والامن السيبراني والروبوت المصرفي وغيرها، مع زيارات ميدانية لأهم وأكبر الشركات والمؤسسات المعنية بالتكنولوجيا في العالم، من خلال زيارة رواد الصناعة الرقمية في «وادي السيلكون» بالولايات المتحدة مثل غوغل وامازون واوراكل، وزيارة مختبرات اكبر الجامعات الاميركية المتقدمة في دراسات التحول الرقمي مثل جامعة بيركلي في كاليفورنيا ، التي ستشمل المتدربين في دورة متخصصة لمدة 10 ايام .

ويتخلل البرنامج تدريب ميداني في ادارات «بيتك» ووحداته الخارجية، للتعرف على التطبيقات التقنية في مختلف الاسواق ، خاصة «بيتك- تركيا» الذي قطع شوطا كبيرا في تطبيق العديد من الابتكارات التقنية، ويقدم منتجات وخدمات عديدة بمستوى تقني رفيع، وقد نال العديد من الجوائز على جهوده في هذا المجال، ومن بين الشركات العالمية التي سيكون للمتدربين فرصة زيارتها، مقرشركة مايكروسوفت العالمية في سياتل، بالاضافة الى زيارات الى «فيس بوك» و«تسلا» و«أبل» وغيرها من العلامات التجارية العالمية المشهورة الرائدة في مجال التقنية والخدمات الالكترونية.

