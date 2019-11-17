مال وأعمال

أكد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك «برقان» والرئيس التنفيذي - الكويت رائد الهقهق أن نتائج الربع الثالث من العام 2019 كانت واحدة من أفضل نتائج الأرباع السنوية الثالثة للبنك على الاطلاق، حيث حقق البنك أرباحاً صافية بلغت 22.7 مليون دينار، حيث بلغ معدل النمو 10.7 في المئة على أساس سنوي.

وأضاف رائد خلال مؤتمر المحللين أن النتائج المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2019 كانت تتسم بالصلابة والقوة حيث بلغت إيرادات المجموعة 178.3 مليون دينار ، كما بلغ صافي الدخل للمجموعة 67.5 مليون دينار. بالإضافة إلى ذلك شهدت محفظة القروض لدى البنك نمواً لتبلغ إلى 4.2 مليارات دينار في حين شهد اجمالي الودائع ارتفاعاً ليسجل 4.0 مليارات دينار كما في 30 سبتمبر 2019. والجدير بالذكر أن بنك برقان قد استطاع تحقيق هذه النتائج على الرغم من ادراج نتائج الشركات التابعة له عن فترة ثمانية أشهر فقط بدلاً من فترة التسعة أشهر التي اعتاد البنك إدراجها على مدار الفترات السابقة.

هذا، وقد بيّن رائد أن «بنك برقان» اتبع استراتيجية نمو انتقائية مع التركيز بشكل رئيس على نمو الأعمال التجارية في الكويت، وتبني منهجية شديدة الحذر في ما يتعلق بأنشطة البنوك التابعة، وهو ما يعكس بشكل واضح التدابير الاستباقية التي ينتهجها البنك لإدارة التحديات التي تشهدها بعض الأسواق التي تعمل بها البنوك التابعة.

وزاد رائد أن «أنه بمقدورنا أن نري أن الكويت حققت نمواً بواقع 7.7 في المئة مقارنة بانخفاض نسبته 4.8 في المئة عن نفس الفترة من العام السابق. وعلى مستوى المجموعة، تم تحقيق معدل نمو بنسبة 1.5 في المئة خلال هذه السنة مقارنة بانخفاض مقداره 6.6 في المئة السنة الماضية».

وقال رائد انه «على مستوى المجموعة، إن هوامش الربح عند نفس المستوى تقريباً بواقع 2.8 في المئة في هذه السنة مقارنة بنسبة 2.9 في المئة للعام الماضي»، إن صافي هامش الربح من الفوائد (NIM) للمجموعة البالغ 2.8 في المئة يمثل أحد أعلى النسب في الكويت، وقد كان بمقدور بنك برقان الحفاظ على مستويات هوامش الربح هذه على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأضاف رائد انه من حيث صافي الدخل للمجموعة، لقد حققنا 67 مليون دينار خلال هذه السنة، مقارنة بمبلغ 71 مليون دينار للسنة الماضية.

ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى اقفال البيانات المالية للشركات التابعة المجمعة ليكون مبكراً بمدة شهر عن البيانات المالية لبنك برقان، حيث شهد صافي الدخل لأنشطة الكويت نمواً قوياً من 51 مليون دينار إلى 67 دينار» كما ارتفع صافي الدخل لأنشطة الكويت بشكل ملحوظ بنسبة 32 في المئة.

وفي المستقبل، سيستمر بنك برقان بالتفاؤل بشكل عام بشأن آفاق نمو الاقتصاد الكويتي، وصرح رائد قائلاً «إن هدفنا هذا العام في الكويت كان يتمثل في تحقيق نمواً بنسبة 7 في المئة إلى 8 في المئة وقد تحقق ذلك، وسيظل هو ذات الهدف خلال العام المقبل».

هذا، وواصل بنك برقان تحقيق الكفاءة التشغيلية. وخلال مؤتمر المحللين، صرح نافين راجانالا – رئيس الاستراتيجية وإدارة رأس المال للمجموعة، قائلاً «إن المصروفات التشغيلية لبنك برقان على مستوى المجموعة والكويت تعتبر أقل من الفترات السابقة». كما أن بنك برقان سجل أرباحاً تشغيلية بقيمة 103.6 ملايين دينار عن فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2019.

