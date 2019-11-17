مال وأعمال

قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة العملية للفنادق ومقرها في دبي الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح، إن قطاع السياحة العلاجية في دبي يستعد لاستقبال نصف مليون زائر في عام 2020.

وأضاف الشيخ مبارك الذي يقف خلف افتتاح فندق نوفوتيل بر دبي، أول فندق من الفئة الاقتصادية المتوسطة في مدينة دبي الطبية: ان إيرادات السياحة العلاجية في الإمارات العربية المتحدة ستتجاوز 14 مليار درهم في العام المقبل.

وتابع قائلاً: «وفقاً لأحدث التقارير الموثوقة، تجاوزت الإيرادات من الزوار الوافدين إلى الدولة الذين استخدموا المنشآت العلاجية عالمية المستوى 12 مليون درهم في عام 2018».

وبالانتقال إلى دبي، ورغم انخفاض أسعار الغرف الفندقية بنسبة 15%، اعرب الشيخ مبارك عن تفاؤله بشأن فرص النمو في قطاع الضيافة قائلاً: «استقبلت دبي حتى شهر يونيو الماضي 8.36 ملايين سائح جاء ما نسبته 2-3% منهم بهدف السياحة العلاجية. وعلينا أن نقر بأن السياحة العلاجية تشهد منافسة عالية وتتطلب اسعار إقامة مناسبة للمرضى الذين يسافرون غالباً مع عائلاتهم. ومن المهم أن يقيم السواح الوافدون للعلاج للاقامة بالقرب من مراكز العلاج، وهي العناصر التي يقوم عليها ويوفرها فندق نوفوتيل الذي افتتح في بر دبي في حي مدينة دبي الطبية».

وكان فندق نوفوتيل بر دبي قد افتتح في أغسطس الماضي ويضم 219 غرفة وحقق نسبة إشغال مميزة بفضل سعر الغرف الاقتصادي بالإضافة إلى تكرار استقبال الضيوف المنتظمين.

ويعتبر الفندق المنشأة الفندقية الرابعة عشرة في محفظة مجموعة الشركة العملية للفنادق حول العالم، والأولى في دبي والثالثة في الإمارات العربية المتحدة.

وسئل الشيخ مبارك عن سبب عدم افتتاح منشأة فندقية للمجموعة في دبي، فاجاب: «أن مجموعة الشركة العملية للفنادق تختار الأماكن والمواقع التي يريدها جمهورنا المستهدف من أجل تحقيق الأفضل من هدف زياراتهم. ويعتبر موقع فندق بر دبي في حي مدينة دبي الطبية المكان المثالي لخدمة الطلب المتزايد على الغرف من قبل زوار السياحة العلاجية، الذين يحتاجون إلى فندق موثوق وآمن يحظى بالاهتمام ويقدم خدمة شخصية مميزة تعزز إقامتهم».

وأضاف: «تناسب هذه المزايا أيضاً طلب المجموعات العائلية، فضلاً عن الاتجاه المتزايد لرجال الأعمال للإقامة المتوسطة لمدة أسبوع واحد وأكثر».

واختتم بالقول: «نحن لا نزاول أعمال الفنادق كأصول متميزة بل كأعمال فندقية يرغب الضيوف بالاقامة فيها. وقد التزمنا بالكامل بدءاً من عام 2004 بقطاع الفنادق الاقتصادية المتوسطة وافتتحنا منشأة من هذه الفئة كل عام تقريبا».

ويعتبر مشروع فندق نوفوتيل بر دبي المنشأة الفندقية الثانية عشرة ضمن مجموعة الشركة العملية للفنادق وأكور، وتتطلع هذه الشراكة في عام 2020 لافتتاح منشأتين فندقيتين في المملكة العربية السعودية ليصل عدد فنادقها في منطقة الخليج العربي إلى 12 فندقاً: في رأس الخيمة والشارقة، وثلاثة فنادق في سلطنة عمان، وفندقين في الكويت والبحرين.

