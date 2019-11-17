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وزارة النفط تشارك في معرض الكتاب بمحاضرات توعوية


أعلنت وزارة النفط عن مشاركتها الخامسة في معرض الكويت الرابع والأربعين للكتاب وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، حيث ستنطلق فعاليات المعرض في الفترة الممتدة من 20 إلى 30 نوفمبر الحالي تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور وزير الإعلام وزير
الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري.
وقالت وزارة النفط في بيان صحافي إن مشاركتها في المعرض تأتي ضمن دورها التثقيفي لتعزيز دورها المجتمعي في ترسيخ المسؤولية المجتمعية وتعريف جمهور المعرض بدورها من خلال ما يتضمنه جناحها من كتب ومطبوعات حول الصناعة النفطية.
وذكرت الوزارة أن المعرض الذي يأتي في دورته الحالية يزخر بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي تهم جميع المهتمين بالقراءة والبحث العلمي في مختلف مجالات الحياة، مشيرة إلى أنها ستشارك في جلسات عمل ومحاضرات تبرز دور القطاع النفطي وأهميته في الكويت.


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