مال وأعمال

قال التقرير الأسبوعي لشركة »Ofeed» ان مستويات الدولار تراجعت خلال الأسبوع الماضي في ظل عدم اليقين الذي أصاب الأسواق بشأن مستقبل الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، في ظل تصريحات مربكة من الرئيس الأميركي، الأمر الذي أعاد المخاوف إلى الأسواق ودفع الدولار إلى التراجع.

وقال التقرير الذي تنفرد به «النهار» ان مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من ست عملات رئيسة انخفض الأسبوع الماضي من أعلى مستوياته في أربعة أسابيع، ليسجل أدنى مستوى عند 97.97.

ولم يُسفر خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأسبوع الماضي عن أي جديد يُذكر كما كانت الأسواق متوقعة له، حيث أكد سير المحادثات التجارية بشكل جيد مع المسؤولين الصينين، في حين انه لم يُحدد موعد ومكان توقيع المرحلة الأولى من الاتفاقية.

وتعلقت آمال المستثمرين في جميع أنحاء العالم بخطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث ذهبت أغلب التوقعات إلى إعلان ترامب خلال خطابه عن موعد محدد لتوقيع الاتفاقية المبدئية مع الصين والتي تُنهي سلسلة التصعيدات بين أكبر اقتصادين في العالم، وهو ما لم ينته إليه الخطاب.

ومن ناحية اخرى تخلل خطاب ترامب الكثير من المواضيع المتفرقة، حيث أكد أن الولايات المتحدة الأميركية لن تقبل أي اتفاق مع بكين إلا إذا تناسب ذلك مع مصالحها الاقتصادية، وأشار أيضاً إلى الأداء السيء الذي سجله الاقتصاد الصيني الفترة الماضية، مُضيفاً أن الصين تُعد من الدول النامية وفقاً لمنظمة التجارة العالمية وهو أمر غير عادل.

يجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعد بأن تتزايد الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، وذلك في حالة ما إذا لم تُسفر المحادثات التجارية الحالية بين البلدين عن اتفاق يُرضي مصالح الولايات المتحدة الأميركية.

لم يخل خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من صدام مباشر مع البنك الاحتياطي الفيدرالي كما هو معتاد، حيث أشار إلى أن قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي تُقلل من فرص الولايات المتحدة في التنافس مع الدول الاخرى. من جانبه أكد أيضاً أن أي نتائج اقتصادية إيجابية قد حققها الاقتصاد الأميركي ترجع في الاساس إلى السياسة الاقتصادية لأميركا وليس الاحتياطي الفيدرالي الذي يتخذ قرارات متسرعة ولا يُعطي أي ميزة تنافسية للاقتصاد الأميركي، كما وصفه ترامب.

من ناحية أخرى تنتظر الأسواق أن يتم الإعلان قريباً عن موعد ومكان توقيع المرحلة الأولى من الاتفاقية بين الولايات المتحدة والصين، على امل منهم ان يتم إيقاف أو بحد أدنى تقليل الاضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد العالمي من تباطؤ نموه وتراجع الطلب، وذلك من جراء طول الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

أضعف نمو في بريطانيا

سجل الاقتصاد البريطاني نمواً في الربع الثالث ليتجنب العودة إلى الركود الاقتصادي، ولكن لا يزال الاقتصاد ضعيفًا حيث سجل أضعف نمو سنوي منذ عام 2010.

سجلت بريطانيا نمو بنسبة 0.3 في المئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بعد انخفاض بنسبة 0.2 في المئة في الأشهر الثلاثة السابقة، مقارنة مع توقعات نمو بنسبة 0.4 في المئة، وفقا لقراءة الناتج المحلي الإجمالي الأولية التي صدرت الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية أن قطاعي البناء والخدمات سجلا نمو بنسبة 0.6 في المئة و0.4 في المئة على التوالي.

طغى النمو القوي في يوليو على انكماش النمو بنسبة 0.1 في المئة في سبتمبر.

بلغ النمو السنوي 1.0 في المئة فقط في الربع الثالث. هذا هو أدنى معدل نمو سنوي منذ الربع الأول من عام 2010.

من ناحية أخرى أظهرت بيانات أسعار المستهلكين في بريطانيا أدنى مستوى لها منذ عام 2016 في أكتوبر، متأثرة بانخفاض فواتير الطاقة.

شهد مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا بنسبة 1.5 في المئة في السنة المنتهية في أكتوبر، أقل من التوقعات عند 1.6 في المئة. انخفضت الأسعار من 1.7 في المئة سجلت في سبتمبر.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن التباطؤ في التضخم ناجم عن الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى نتيجة للتغيرات في سقف أسعار الطاقة.

القراءة الأساسية السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين عند 1.7 في المئة. جاء ذلك تمشيا مع توقعات المحللين.

استطاعت البيانات أن تدعم الجنيه الإسترليني خلال الأسبوع الماضي خاصة في الوقت الذي يشهد فيه الدولار بعض التراجع، فقد ارتفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ولكن تبقى الضغوط السلبية قائمة نتيجة أزمة البريكست.

تراجع الطلب

تراجعت أسعار المنتجين في الصين خلال شهر أكتوبر لأدنى مستوى لها منذ ثلاثة سنوات في الوقت الذي يشهد فيه القطاع الصناعي تدهور في الصين بسبب تراجع الطلب الذي تسببت فيه الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية، على الرغم من التفاؤل في الأسواق باقتراب توقيع اتفاق تجاري بينهم.

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين تراجع مؤشر أسعار المنتجين في الصين خلال أكتوبر من العام الحالي بنسبة 1.6 في المئة وذلك بالمقارنة بالعام السابق، ليُسجل بذلك أكبر انخفاض له منذ يوليو 2016. يأتي هذا بعد أن توقع المحللون أن يميل المؤشر إلى انخفاض بنسبة تصل إلى 1.5 في المئة.

على الجانب الآخر ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من ثماني سنوات بنسبة 3.8 في المئة وكانت التوقعات بنسبة 3.2 في المئة والقراءة السابقة بنسبة 3.0 في المئة.

يحدث هذا في الوقت الذي يتقلص فيه النشاط التصنيعي الصيني خلال شهر أكتوبر، حيث يُشير مؤشر مديري المشتريات إلى انكماش للشهر السادس على التوالي.

