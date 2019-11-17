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مال وأعمال

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صعود الذهب وتراجع النفط


ارتفت أسعار الذهب بعض الشيء في الأسبوع المنصرم بعد وجدت دعم عند 1445 دولاراً للأونصة، والذي يعد أدنى مستوى منذ الخامس من أغسطس الماضي. ستعتمد أسعار الذهب هذا الأسبوع على محضر الفيدرالي وأخر التطورات في المحادثات التجارية الأميركية الصينية. فيما يتعلق بالنفط، فقد نخفضت الأسعار في نهاية الأسبوع الماضي بسبب المخاوف من ارتفاع الإمدادات في العام المقبل، لكن حجم الخسائر تقلص مع بوادر تقدم نحو إنهاء الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين. ستعتمد تحركات أسعار النفط على حالة التفاؤل أو التشاؤم في الأسواق في حالة حدوث أية مستجدات في المفاوضات الأميركية الصينية وتقرير الحكومة الأميركية الأسبوعي عن حجم مخزونات النفط الأميركية.


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