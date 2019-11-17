مال وأعمال

صرحت المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات لدى شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم «بانه استكمالا لنجاحات معرض الكويت الدولي المتتالية في تنظيم معارضها العريقة ، وعلى ضوء هذه النتائج الإيجابية ، قررت الشركة التوسع في هذا النشاط خارج الكويت، حيث تتوالى الاستعدادات لانطلاق معرض العطور وأدوات التجميل الدولي بدولة قطر الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي - المنظم الرسمي الأول للمعارض بالكويت بالتعاون مع شركة اتيكس إنترناشونال (Attex) لتنظيم المعارض - خلال الفترة من 20 حتى 26 نوفمبر 2019 الحالي في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات - قطر». وأشارت الى انه قد تم استكمال تغطية 95 في المئة من المساحات التأجيرية المخصصة للعارضين المشاركين بمركز الدوحة للمعارض والبالغ مساحتها 5000 متر مربع، حيث يشارك في المعرض حشد من الشركات تمثل وكلاء عطور لمصانع ومؤسسات محلية وإقليمية ووكلاء ماركات عالمية فاخرة وشهيرة، والذين جاؤوا ليتنافسوا فيما بينهم لتقديم نخبة من أرقى نفائس منتجاتهم ذات الماركات العالمية من الطيب والعطور والبخور ومستحضرات التجميل.

ووصفت الدهيم معرض العطور وأدوات التجميل الدولي في قطر بانه أكبر تجمع متخصص في العاصمة القطرية الدوحة لبيع وتسويق وترويج صناعة العطور ونفائس الطيب والبخور ومستحضرات التجميل، حيث تمت تغطية كامل الحجوزات من قبل كبرى الشركات الكويتية العاملة في هذا المجال، متوقعة ان يجذب هذا المعرض على مدى أسبوع ما يزيد على آلاف الزوار من عشاق اقتناء العطور ونفائس الطيب والبخور لمشاهدة وشراء أحدث وأرقى الأنواع والاستفادة من العروض التنافسية والأسعار الخاصة.

وأشادت الدهيم بكم الشركات الكبيرة ذات الوكالات العالمية المشاركة في المعرض خاصة من الكويت، مؤكدة أن نسبة الاقبال والمشاركة تمثل عارضين دوليين ومحليين، كما ثمنت الدور الإيجابي للجهات الرسمية القطرية وفي مركز الدوحة للمعارض من خلال مبادرتهم بتسهيل خطوات العارضين المشاركين من الخارج.

واختتمت حديثها معربة عن شكرها وامتنانها وتقديرها لجميع الجهات والشركات الكويتية المحلية والقطرية لافتة الى حرص شركة معرض الكويت الدولي والتزامها المطلق بحسن تنظيم ورعاية معارضها وإنجاح فعالياتها لتظهر بشكل لائق ومشرف أمام عملائها ورواد معارضها.

