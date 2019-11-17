مال وأعمال

قال التقرير ان تحركات الدولار الأميركي ستعتمد هذا الأسبوع على أي تطورات متعلقة بالحرب التجارية مع الصين وكذلك تأثير محضر اجتماع الفيدرالي الأميركي. الجديربالذكر أنه قد سادت حالة من التفاؤل في الأونة الأخيرة فيما يتعلق بامكانية توصل الطرفين لاتفاق تجاري هذا الشهر، خاصة بعد وافق الطرفين على اتفاق تجاري مبدأي. بالنسبة لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي عن شهر أكتوبر، فمن المتوقع أن يبحث المتداولون عن تفاصيل عملية التصويت من قبل أعضاء اللجنة الفيدرالية بعدما قاموا بخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي ب 25 نقطة أساس. من الممكن أن تستشف الأسواق التوجهات داخل لجنة صنع القرار الفيدرالية لمعرفة ما إذا ما كان هناك امكانية لخفض سعر الفائدة مرة أخرى قبل انتهاء العام الحالي. بالنسبة للتقارير الاقتصادية، فالأبرز هو تقرير مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي الأولي عن شهر نوفمبر والذي قد يظهر ارتفاع إلى 51.4 من 50.9 المسجلة في أكتوبر. كذلك من الممكن أن تحظى بعض بيانات عن قطاع المنازل وكذلك ثقة المستهلكين ببعض الاهتمام من قبل المستثمرين. تجدر الإشارة إلى أن أي تطورات أو تصريحات متعلقة بالملف التجاري مع الصين من شأنها أن تؤثر على حركة الدولار بشكل أكبر من البيانات الاقتصادية.