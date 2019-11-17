مال وأعمال

دعت هيئة اسواق المال الجمهور بما في ذلك المستثمرين والمتعاملين والمهتمين بدخول عالم الاستثمار بشتى صوره ومجالاته الى ضرورة توخي اقصى درجات الحيطة والحذر ازاء قيام اشخاص وشركات وهمية او مجهولة وجهات غير مرخصة باستخدام وسائل الاتصال المتاحة لاسيما المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة وغيرها للترويج لخدمات استشارية والاعلان عن منتجات استثمارية ومالية مشبوهة وعالية المخاطر دون الحصول على التراخيص اللازمة او خضوعها لرقابة جهات رسمية، ونشر اعلانات زائفة ودعوات مضللة للاستثمار في المعادن او السلع او النفط او التداول في الأوراق المالية في البورصة المحلية او في بورصات خارجية، او العملات الرقمية التي سبق للهيئة ان حذرت من تعاملاتها نظراً لعدم خضوعها لجهات تنظيمية او رقابية تقدم الحماية المطلوبة للمتعاملين فيها.

وقالت الهيئة انه في اطار دورها التوعوي وتنفيذاً لأحد اهدافها الرئيسة الواردة في المادة الثالثة من قانون انشائها، وتحديداً الفقرة السابعة منها والتي تنص على «توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته».

كما تؤكد للجمهور ان دعوات الاستثمارات الآمنة المضمونة الواردة من تلك الجهات وما تعد به من دخل اضافي وعوائد مذهلة وأرباح سريعة خلال اوقات قياسية لا تتوافق بحال من الأحوال مع قواعد الاستثمار الصحيح وأدواته، ولا تخرج عن نطاق ممارسات «الاحتيال المالي» الهادفة لسلب اموال الآخرين على حد سواء واستنزاف مدخراتهم بطرق غير مشروعة، خاصةً وأن بعض تلك الجهات يرفق عبارات الدعوة الجذابة باسم الهيئة او شعارها بطريقة مخالفة للقانون لايهام الجمهور بالحصول على الترخيص اللازم، ويمثل حافزاً اضافياً له لتلبية تلك الدعوات والوقوع ضحية عمليات النصب والاحتيال المالي واسعة الانتشار الكترونياً في الوقت الراهن.

وانطلاقاً مما سبق، فان هيئة اسواق المال تحث جميع الراغبين في دخول عالم الاستثمار اياً كان مجاله الى عدم الانسياق وراء الدعوات المضللة آنفة الذكر، وضرورة بذل العناية الواجبة قبل اتخاذ قرارهم الاستثماري، كما تلفت انتباههم الى ضرورة التقيد بما يلي:

- التواصل مع هيئة اسواق المال وغيرها من الجهات الرقابية المحلية (وزارة التجارة والصناعة، بنك الكويت المركزي) قبل الدخول في اي استثمارات او تعاملات مالية للتحقق من حصول الجهات المروجة لها على التراخيص اللازمة، وكذلك موثوقية تلك الجهات وقانونية التعامل معها وتوافقها مع القوانين المطبقة.

? الحذر من جميع الاعلانات المريبة ودعوات الاستثمار المشبوهة، لاسيما تلك التي تعد بمضاعفة الأرباح الأكيدة وزيادة الدخول، والانضمام لنخبة الأثرياء.

? عدم الاكتفاء بادعاء بعض الجهات المروجة للاستثمار وتقديم الخدمات للحصول على التراخيص لتضليل الجمهور وتسويق منتجاتها وأنشطتها غير المرخصة، وذلك من خلال التواصل مع الهيئة او مراجعة قائمة الجهات المرخصة على موقعها الالكتروني، والتأكد من سريان مفعول تلك التراخيص، او مراجعة الجهات الرقابية الأخرى للتحقق من سلامة وضع الجهات المسوقة وقانونية التعامل معها.

? عدم التفاعل مع الاتصالات وتجاهل الاعلانات والرسائل النصية والالكترونية مجهولة المصدر، او تلك التي يرفض مروجها عرض المستندات المطلوبة لاسيما بيانات الترخيص، او في حال عدم العثور عليها في قوائم الجهات والأنشطة المرخصة في موقع الهيئة الالكتروني، او عدم خضوعها لرقابة اي من الجهات الرقابية الأخرى.

? التوجه للجهات الرقابية التي تتبع لها الشركة المروجة المنشأة خارج الكويت والتأكد من حصولها على الترخيص المطلوب، والتأكد من توافق تشريعاتها الناظمة مع القوانين والتشريعات الكويتية النافذة.

? التأكد من حقيقة الكيان القانوني للجهة المروجة للاستثمار بما في ذلك عقد تأسيسها وترخيصها وسجلها التجاري ونظامها الأساس ومدى اشتماله على المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار الاستثماري.

? الاطلاع على الأداء التاريخي للجهة المروجة وكذلك نشرة الاستثمار او الاكتتاب المعروضة لاسيما اصول الاستثمار وقنواته والتقارير المالية والأدوات الاستثمارية وطبيعة المخاطر المرتبطة بها، ومدى تقبلها، والعوائد المتوقعة.

? الاستعانة بذوي الخبرة من المختصين قانونياً واستثمارياً قبل الاستثمار في حال عدم توافر الخبرة والمعرفة المطلوبتين.

? طلب نسخة من العقد المزمع ابرامه مع الجهة المروجة لمعرفة شروط العقد وأحكامه وكذلك ما يرتبه من حقوق وواجبات بشكل مسبق قبل التوقيع، وضرورة تجنب الكشف عن البيانات الشخصية والمصرفية قبل ذلك او القيام بالتوقيع على اي مستندات تتضمن بيانات غير واضحة او نماذج غير مكتملة، والتأكد من الحصول على نسخة العقد بعد التوقيع وجميع المستندات اللازمة.

? التواصل المستمر مع الشركات التي تم التعاقد معها، ومتابعة اوضاعها وبياناتها المالية، ووضع الاستثمار المتفق عليه وتطوراته والتزود بكشوف الأرصدة الخاصة به بشكل دوري مستمر.

