مال وأعمال

قالت شركة «كي جي إل» انه اصبح من الواضح اكثر من اي وقت مضى ان التحكم في الرقمنة في جميع العمليات التجارية ستتجه الى صناعة الخدمات اللوجيستية.

وذكرت الشركة في بيان ان التحول الرقمي سيجعل ادارة سلسلة الامداد مختلفة تماماً. وقد قفزت الشركات قفزات نوعية واحدة تلو الأخرى من خلال التجارب لتجعل العمليات اكثر بساطة وأكثر سلاسة وكذلك في مجال تطوير الخدمات ونماذج الأعمال وتقليل تأثير الفجوات الموجودة في المواهب عن طريق رقمنة كل جانب من جوانب العمليات والتطوير، وهذا ما فعلناه نحن ايضاً. وتسعى شركة رابطة الكويت والخليج القابضة (KGL) جاهدة لتطبيق الرقمنة على نطاق واسع من اجل تقليل التكاليف وزيادة توفير المنتجات، الأمر الذي سيكشف عن العديد من الأسواق المتاحة والفرص التجارية التي لم يتم اكتشافها بعد.

وتعمل الرقمنة على تغيير بيئة تفاعلات العملاء من البداية الى النهاية، وقد احرزت تقدماً في التطورات التكنولوجية الجديدة لسلاسل الامداد بمعدل واحدة في كل مرة. والمقالة التالية ستأخذ زمام المبادرة في تكامل سلاسل الامداد مع التكنولوجيا الحديثة والممارسات التجارية المستدامة. وأهم ميزة في سلسلة الامداد 4.0 في شركة رابطة الكويت والخليج القابضة (KGL) هي تطور سلاسل الامداد التقليدية وتحولها الى نظام بيئي يشتمل على سلسلة امداد مرنة ومتصلة وذكية ومبسطة.

وعندما لا تكون سلاسل الامداد آلية فانها تكون رتيبة ومعقدة. ولكن عندما تدعم الروبوتات المتطورة والذكاء الصناعي (AI) سلاسل الامداد فانها تتطور لتصبح اكثر اتساقًا وسلاسة وأكثر تقدماً وربحية. وتتم برمجة الروبوتات المتطورة لتحل محل فرق العمل البشرية لأداء المهام بشكل اكثر كفاءة خاصة في الحالات التي تتجاوز فيها المهام مستويات السلامة البشرية ويحتاج الأمر الى تقديم الروبوتات لكي تكون في وجه المدفع بدلاً عنها. وقد ذكر احد التقارير ان 4% فقط من المنظمات تستخدم الذكاء الصناعي في سلاسل امدادها.

ويتم استخدام الذكاء الصناعي (AI) في شركة رابطة الكويت والخليج القابضة (KGL) للحد من التدخل البشري الذي يأتي من جانب القوى العاملة وأتمتة مهام التخزين والتصنيع الرتيب مع المساعدة البشرية للروبوتات(PRA) واستعادة البيانات الضخمة لتنفيذ ادارة سلاسل الأمداد (SCM)، واقتصاد وقت العمال لتحسين المهام الانتاجية التي تعزز رضا العملاء.

بيانات كبيرة

وفي بحث قامت به شركة فوربس فورسايتس ذكر 50% من المجيبين ان التقدم الذي تم احرازه في التكنولوجيا قد اثر تأثيراً كبيراً على الجوانب اللوجيستية لهذه الشركات وعلى سلاسل الامداد وعمليات النقل فيها. وتقوم البيانات الكبيرة (Big Data) بتبسيط عملية اختيار الموردين وبذلك نكون متأكدين من اننا نعمل مع الموردين المناسبين. ويعد تجميع البيانات الكبيرة العنصر الأساسي والعامل الأكبر في زيادة الثروة التي تحققها سلسلة الامداد من خلال الرقمنة. ولولا ذلك لكانت عملية اختيار الموردين بأكملها عملية طويلة مليئة بالأخطاء الناتجة عن العلاقات السلبية والاتصال عبر القنوات غير المباشرة. فالبيانات الكبيرة تقوم بالحيلولة دون خلط الأوراق مما يجعل عملية الاختيار اكثر فعالية.

الابتكار الناتج

يسهل التمكين الرقمي من الابتكار والتعاون من خلال خلق ارضية لتوضيح الأهداف والقيم على الموقع نفسه وبشكل منتظم. وبمقدور شركة رابطة الكويت والخليج القابضة (KGL) ان تضمن ادارة العلاقات بصورة جيدة وهي واثقة من انها ستحول دون فقدان تبادل البيانات بين انظمة قواعد البيانات مما يعزز من التواصل الذي سيؤدي بدوره الى التعاون ثم الابتكار.

