مال وأعمال

انطلق امس «ماراثون بنك الخليج 642»، احد اهم الفعاليات الرياضية الاجتماعية في البلاد، بحضور ومشاركة محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، والرئيس التنفيذي لبنك الخليج انطوان ظاهر، وقيادات البنك التنفيذية، في مقدمة المتسابقين عند خط الانطلاق، بمشاركة اكثر من 9,300 شخص من اكثر من 100 جنسية، وأكثر من 300 متطوع للتنظيم، في يوم رياضي وعائلي ممتع.

انطلق الماراثون في تمام الساعة السابعة والنصف من جسر سوق شرق، في اجواء من النشاط والطاقة الايجابية، والطقس الممتاز، الذي كان مثالياً لمرور المشاركين على ابرز معالم الكويت، حيث بدأ مسار السباق وانتهى عند سوق شرق على طريق الخليج العربي، وبالقرب من المسجد الكبير وسوق المباركية مما كان له كبير الأثر على حماس المشاركين. وبناءً على مسافة السباق التي اختارها كل مشارك، فقد مر المشاركون ايضاً بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الى ابراج الكويت قبل الوصول الى خط نهاية السباق.

وهذا العام، جدد بنك الخليج التزامه مع جمعية الهلال الأحمر في تقديم المساعدة المادية للمرضى غير القادرين على دفع تكاليف الرعاية الصحية في الكويت. وسيتم استخدام هذا الدعم من قبل جمعية الهلال الأحمر في توفير الأجهزة الطبية مثل: دعامات القلب وأجهزة القوقعة وسماعات الأذن والكراسي المتحركة الكهربائية الى جانب بطاريات القلب، حيث يلتزم بنك الخليج بعدة محاور ضمن مسؤوليته الاجتماعية، بهدف تنمية المجتمع الذي نعيش فيه. ويعمل سنوياً على دعم المؤسسات والمبادرات المحلية التي تسعى لتشجيع شباب الكويت، وتمكين المرأة، والاستدامة، وتعزيز الصحة واللياقة البدنية، وتعمل على المحافظة على التراث الكويتي.

وانطلق السباق السنوي هذا العام بالتعاون مع شركة بروفيجن لادارة الفعاليات الرياضية للعام الخامس. وتكون «ماراثون بنك الخليج 642» من اربع فئات كانت مفتوحة لجميع المشتركين من مختلف المستويات الرياضية، وهي سباق 5 كيلو مترات العائلي للمشي او الجري، وسباق الجري لمسافة 10 كيلومترات، وسباق النصف ماراثون لمسافة 21 كيلو متر، والماراثون الكامل لمسافة 42 كيلو مترا.

كما يتميز «ماراثون بنك الخليج 642» بكونه الماراثون الوحيد الحاصل على تصنيف ابوت دبليو ام ام AbbottWMM في الكويت. تصنيف ابوت دبليو ام ام AbbottWM هو نظام تصنيف عالمي لنتائج الماراثون حسب الفئة العمرية، حيث يحصل المتسابقون المشاركون في «ماراثون بنك الخليج 642» لعام 2019 على النقاط وفقاً لعمرهم ووقت وصولهم لخط النهاية وجنسهم، بما يتماشى مع الفئات العمرية التالية للرجال والنساء: 40-44، 45-49، 50-54، 55-59، 60-64، 65-69، 70-74، 75-79، 80+.

وشارك في السباق 450 موظفاً من بنك الخليج، اضافة الى موظفي العديد من الشركات التي تشجع موظفيها على المشاركة في الفعاليات الصحة والرياضية مثل: شركة صناعات الغانم، شركة اليسرة، ايكيا، شركة الفطيم، فت جروب Fit Group، جري وولف Grey Wolf، شركة وكالة الخليج، فانتاسي وورلد Fantasy World، شركة التميمي، كاسيو Casio، ليميتلس Limitless، فلير فتنس Flare Fitness، فيتاليتي Vitality، شركة المشروعات السياحية، جارمن Garmin، والجريوي.

