مال وأعمال

صرح المحامي بدر المطيرات بشأن ما أثير في مؤتمر مدير عام مؤسسة الموانئ الذي عقد الاسبوع الماضي بأنه من غير المتصور تكرار اثارة مواضيع منظورة أمام القضاء الكويتي بهدف التشويش وتأليب الرأي العام.

وقال المطيرات بأنه تأسس صندوق الموانئ في جزر الكايمن في العام 2007، وباشر أعماله حسب القواعد والقوانين المعمول بها هناك وكذلك طبقا للمستندات القانونية ونشرة الاكتتاب والعقود المرتبطة بها والتي منحت الصلاحيات المناسبة لادارة الصندوق لأجل ادارته، مشيرا الى أن الصندوق لايخضع بأي حال من الأحوال للقوانين الكويتية، حيث استثمرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية في عام 2007 مبلغ 40 مليون دولار بالصندوق، وكذلك استثمرت مؤسسة الموانئ الكويتية خلال الأعوام 2010 و 2013 ما مجموعه 85 مليون دولار أميركي. أي أن اجمالي مساهمات المؤسستين الحكوميتن بلغ 125 مليون دولار.

وأكد المطيرات أن الكيان القانوني والمالي لصندوق الموانئ ومدير الصندوق ومدير الاستثمار المؤسسين في جزر الكايمن والخاضعين لقوانينها يختلف كليا عن الكيان القانوني والمالي لشركة كي جي إل للاستثمار الكويتية. حيث أنه طبقا لنشرة الاكتتاب ومستندات الصندوق فان شركة كي جي إل للاستثمار هي مسوق لصندوق الموانئ «جزر الكايمن» داخل الكويت وذلك بموجب موافقات ورخص منحت لها من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة.

واستغرب المطيرات القول بأن مؤسسة الموانئ تفاجأت بأنها تسلمت أموالاً من شركات أخرى بخلاف شركة كي جي إل للاستثمار، حيث ان الثابت بنشرة الاكتتاب وبعلم جميع المساهمين بأن شركة بورت لينك جي في ليمتد هي الشريك العام لصندوق الموانئ، وكذلك ملكية صندوق الموانئ لشركة كلارك جيب واي. علاوة على ذلك فان عقد اكتتاب مؤسسة الموانئ في الصندوق وفق المواد أرقام (1، 2، 7) نص على تحويل المؤسسة قيمة مساهمتها الى حساب صندوق الموانئ» وليس لحساب شركة كي جي إل للاستثمار، وأن نشرة الاكتتاب وغيرها من الوثائق القانونية الخاصة بالصندوق هي ملزمة للمؤسسة. وتساءل المطيرات: لماذا يتعمد مدير عام المؤسسة تحريف الحقائق؟!

أما بخصوص مبلغ الـ 496 مليون دولار أميركي والتي تم تجميدها لفترة 15 شهرا في دبي، فانها كانت متحصلات بيع آخر استثمارات الصندوق في الفلبين في نوفمبر 2017، حيث تم تحويلها لدبي ليقوم الصندوق بالوفاء بالتزاماته التعاقدية ومصاريفه وسداد قروضه وتوزيع صافي التخارج على المساهمين. ولكن بسبب الاتهامات التي طالت مديرين تنفيذين في الصندوق، وكثرة ما أثير عن الصندوق في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أمر النائب العام بامارة دبي بتجميد الأموال وشكل لجنة للتحقيق في الأموال وماهيتها ومصدرها. حيث قامت اللجنة بالتحقق من جميع الوثائق والمعلومات وعقود البيع والشراء وكذلك استدعت ممثلين عن الصندوق للتحقيق معهم، ومخاطبتهم للجهات المعنية في الفلبين والكويت وكذلك البنوك العالمية التي مولت الصفقة. وأكدت اللجنة في تقريرها النهائي أن ملكية المشروع عائدة للصندوق، وكذلك أكدت أن مبلغ التحويل مطابق لمبلغ البيع. وعليه أبلغت النيابة العامة في دبي نتائج تحقيقاتها للنيابة العامة في الكويت التي قامت هي الأخرى بمراجعة الصفقة والتحقق منها حيث انتهى الأمر بتوجيه طلب من معالي المستشار النائب العام الكويتي الى النيابة العامة في دبي للافراج عن الأموال ليتسنى للصندوق الوفاء بكل التزاماته واجراء التوزيع على المساهمين، وهو ما تم بالفعل.

ووضح المطيرات أن الدفاع عن المتهمين في دعوى صندوق الموانئ قدم الى المحكمة ما يثبت اجراء التدقيق النافي للجهالة لعملية بيع استثمار مشروع مدينة صباح الأحمد اللوجستية - الفلبين - وأنها تمت بعد اطلاع الجهات المعنية على جميع الوثائق والمستندات المؤيدة لذلك البيع والمتواجدة لدى النيابة العامة في دبي والكويت، الشيء الذي ينفي صحة ما يروج له.

وأضاف المطيرات أن ملف دعوى صندوق الموانئ اشتمل على ما يفيد سداد شركة كي جي إل للاستثمار قيمة مساهمتها في الصندوق من خلال تأكيد العديد من جهات الرقابة والتدقيق المختصة على ذلك، وأنه لاتوجد ثمة تجاوزات بشأن القرض الممنوح من صندوق الموانئ لاحدى الشركات اذ انه تم وفق نشرة اكتتاب الصندوق وهذا ما أكد عليه الحكم الصادر في دعوى صندوق الموانئ.

أما بخصوص شق الادانة الصادر وفق حكم دعوى صندوق الموانئ، فان هناك بيانا كاملا نشره الصندوق في ذات الخصوص، حيث أكد البيان أن هذا الحكم هو حكم ابتدائي، وهو حكم مرجح الالغاء للعديد من الأسباب القانونية التي سيتم الطعن بموجبها على الحكم أمام محكمة الاستئناف وختاما أعرب المطيرات عن بالغ أسفه لما يحدث بعد حصول مساهمي الصندوق على قيمة مساهمتهم وأرباح هائلة، متجاهلين حقيقة ما واجهه الصندوق من ظروف صعبة شهدتها الأزمة المالية العالمية وأزمات أخرى مرت بها المنطقة، حيث تمكنت ادارة صندوق الموانئ من تجاوز جميع الظروف وحققت نجاح باهرا، على عكس أداء العديد من الصناديق الاستثمارية الأخرى التي اسهمت بها جهات حكومية ومنيت بخسائر فادحة دون أن توجه اليها اتهامات أو أن يثار حولها ضجة اعلامية كتلك الهجمة الشرسة التي شهدها صندوق الموانئ، فالأمثلة على تلك الصناديق الخاسرة كثيرة والتي باتت تطالعنا بها الصحف بين الحين والآخر.

