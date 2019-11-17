سياحة وسفر

«السياحة الطبيعية» هي الوجهة المقبلة، بلا شك، بعدما مل السائحون الحياة المدنية وصخبها، بعدما أثرت التكنولوجيا على الحياة الأسرية بشكل عام، بعدما انقطع الحديث بين الأم وابنتها، بين الأب وابنه، بين الأخ وأخيه، بل بين الصديق وصديقه.

مستشار السفارة الجمهورية القيرغيزية لدى الكويت والبحرين والأردن عبدالعزيز بوطبايف يرى أن السياحة الآن تتوجه إلى الطبيعة، وليس إلى المولات والأبراج، لأن هذا متوافر في كثير من الدول، بعدما طغت التكنولوجيا على العلاقات بين الناس.

وأعرب بوطبايف عن سعادته بافتتاح خط مباشر بين الجمهورية القيرغيزية ودولة الكويت، مشيراً إلى أن هذا الخط بمثابة حدث تاريخي في تأصيل العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن هذا الخط لن يخدم قيرغيزيا وحدها وإنما كل دول آسيا الوسطى، مشيراً إلى انه أول خط مباشر مع دول آسيا الوسطى بشكل عام.

وبين أن هذه الرحلة سوف تبقى في ذاكرة التاريخ، وسوف يتم تسجيلها في تاريخ العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن كل كلمة سوف تبقى مدونة إلى الأبد من خلال المقالات التي سوف تكتب عن تلك الرحلة، متمنياً أن تكون بداية لإحياء طريق الحرير الذي كان يمر بمدينة أوش القيرغيزية، والتي تم الاحتفال بمرور 2000 سنة على إنشاءها، لما لها من تاريخ في كتب التاريخ الصينية عندما تم بدء تصدير الحرير إلى أوروبا ودول شرق آسيا، وبين انه بافتتاح هذا الخط سوف تتجاوز العلاقات الأعمال الخيرية التي للكويت باع طويل فيها في بلدنا، إلى أمور أخرى تجارية وسياسية وثقافية، ولفت إلى أن هذه المرحلة ستكون اقتصادية بشكل كبير، حيث سيتم قيام رحلات سياحية إلى البلاد،

وأوضح أن الكويت قامت برفع حظر استيراد اللحوم القيرغيزية، مشيرا أن هذا الحظر كان منذ تسعينات القرن الماضي، بعد الاستقلال مباشرة، لانتشار بعد الأمراض، مؤكداً ان منظمة الصحة العالمية أقرت بسلامة الوضع الحالي في البلاد، حيث تستطيع قيرغيزيا الآن توريد اللحوم إلى الدول الأخرى، وبين ان دولته عضو في الاتحاد الجمركي لدول آسيا الوسطى مع روسيا وبلاروسيا وكازخستان وقيرغيزستان وأرمينيا.

وأكد أن السياحة في الشمال لديها الآن سمعة طيبة، في العاصمة بشكيك، والأن بافتتاح هذا الخط المباشر مع مدينة أوش جنوب قيرغيزستان ستكون هناك سياحة في الجنوب، وسوف يتطور المجال السياحي في الجنوب، حيث لدينا فنادق خمس ونجوم، كما يتم تطوير مطار مدينة «أوش»، كذلك يتم تطوير المطاعم، مؤكداً وبين أن عدد السياح الخليجيين يزداد سنوياً بنسبة 100 في المئة، حيث زار قبل عامين البلاد 10 آلاف سعودي، العام الماضي تضاعف العدد إلى 20 ألف سعودي، ومن الكويت زار 1000، العام الماضي تضاعف إلى 2000 سائح.

ولفت إلى أن السياحة في قيرغيزستان عائلية من الدرجة الأولى، حيث تفضل العائلات أماكن البر، خاصة مع حرارة الأجواء في العديد من العوامصم الأوروبية، مبينا أن توجه السياح حالياً إلى دول أسيا الوسطى، مشيراً إلى أن إلغاء التأشيرات بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى سيكون له عامل جذب كبير إلى تلك الدول

وأكد أن 11 دولة من المقيمين في دول الخليج كذلك لديهم تسهيلات، حيث يحصلون على التأشيرة من المطارات، ومن تلك الدول مصر والمغرب والأردن، ولفت إلى كل سائح هو مستثمر، حيث تم توقيع اتفاقية مع الكويت لتجنب الازدواج الضريبي، ووقعنا على اتفاقية حماية الاستثمارات وفقاً للمقاييس الدولية، كذلك قمنا بالتسهيل بأن الأجنبي يستطيع تملك شقة أو سيارة، أي شيء لكن الآراضي يتم إيجارها لـ49 عاماً.

وعن أسعار الشقق قال انها تبدأ من 550 دولاراً للمتر المربع وحتى 1000 دولار. من جانبه أكد رئيس الوفد الصحافي الكويتي سعد العدواني متانة العلاقات الاخوية بين الكويت وجمهورية قيرغيزستان متمنيا تطورها لاسيما في مجال الاعلام والسياحة والاقتصاد. وأضاف في الحفل الذي اقيم في مدينة (اوش ) للوفد الصحافي الذي يحضر بدعوة من السفارة القيرغيزية لدى الكويت ان ابرز مايربط تلك العلاقات المشتركة الدين والأخوة والمصلحة المشتركة خاصة وان الكويت قد تحررت من الغزو في 1991 وهو نفس العام الذي استقلت به قرغيزستان عن الاتحاد السوفييتي.

واختتم كلمته بشكر سفارة الجمهورية لدى الكويت وطيران الجزيرة الذي اقلّ الوفد والقائمين على الرحلة.

وقد زار الوفد المتحف الوطني لمدينة «أوش» واطلع على المعالم التاريخية والنهضة السريعة التي تعيشها البلاد لاسيما وان «أوش» تقع في (وادي فرغانة) التاريخي كما تعد ثاني أكبر مدينة بعد «بشكيك» العاصمة.

هذا وكانت سفيرة جمهورية قيرغيزيا لدى البلاد «سمارغول أدامقولوفا» في وداع الوفد بمطار الكويت الذي رافقه مستشار السفارة عبدالعزيز بوطبايف.

