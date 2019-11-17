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اعلنت جمعية نقاد السينما العالمية الاجانب في لوس انجلس التي تمنح جوائز الغولدن غلوب العالمية مساء أمس الاول عن القائمة النهائية للافلام التى ستتنافس ضمن جوائز افضل فيلم أجنبي. وضمن القائمة جاء اسم الفيلم الكويتي الروائي «إن بارادوكس» للمخرج حمد الصراف وهو أول فيلم كويتي روائي يشارك في التنافس على جائزة افضل فيلم اجنبي ضمن جوائز الغولدن الغلوب العالمية .

وأشارت القائمة الى تنافس 96 فيلما من انحاء العالم . من بينها عدة دول عربية ومنها لبنان بفيلم «1982» والمغرب «آدم» والجزائر «بيشا» والسعودية «المرشح الافضل».

من جانبه عبر المخرج الكويتي الشاب حمد الصراف عن سعادته الغامرة أولا باختيار فيلمه ضمن القائمة الشاملة للأعمال السينمائية التي ستتنافس هذا العام على جوائز الغولدن غلوب ضمن مسابقة «أفضل فيلم اجنبي». وثانيا كما قال بالإقبال الجماهيري المتزايد على الفيلم سواء في صالات العرض المحلية او الخليجية على حد سواء.

كما ثمّن الصراف الدعم الذي يقدمة الجمهور المتذوق للسينما وايضا الإسناد الكبير من شركة السينما الكويتية الوطنية «سينسكيب» والتي قررت تمديد عروض الفيلم في الصالات المحلية نتيجة للإقبال الإيجابي.

وقال المخرج حمد الصراف الى ان الفيلم يجد طريقة الى عدد من المهرجانات والملتقيات السينمائية العربية والدولية خلال الفترة المقبلة . وحري بالذكر ان فيلم «إن بارادوكس» قصة وسيناريو وحوار وإخراج حمد الصراف، وبطولة كل من فيصل العميري، جاسم النبهان من الكويت، فايز قزق، جفرا يونس وسامر إسماعيل من سورية، وغانم زرللي من تونس.

