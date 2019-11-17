آخر النهار

أعلن الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب عن أخبار إيجابية بخصوص تعافيه من مرض السرطان الذي كان يعاني منه طيلة الأشهر الماضية. وكشف نجل ليلى مراد والمخرج فطين من خلال حسابه على «فيسبوك» عن الأمر، مؤكدا لأصدقائه أن نتيجة الأشعة التي أجراها أخيراً كانت إيجابية والورم كامن ولم ينتشر. وأشار إلى أن هذه النتيجة تعني أنه شفي من المرض بشكل كبير، على أن يقوم بإجراء أشعة جديدة بعد مرور 3 أشهر من أجل معرفة تطورات الأمر. واختتم النبأ الذي أعلنه للجمهور قائلا «باي باي Chemo . باي باي Cancer»، وتلقى المباركات والتهنئة من زملائه وأصدقائه ومحبيه. ويأتي هذا الخبر بعد أشهر من إعلان زكي فطين عبدالوهاب عن إصابته بمرض السرطان، بعدما اكتشف الأطباء وجود ورم خبيث في الرئة، إلا أنه قرر أن يواجهه.