آخر النهار

قالت إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش إنها اختارت 98 فيلماً من 34 دولة للعرض بالدورة الجديدة التي تنطلق نهاية هذا الشهر. وتُقام الدورة الثامنة عشرة من المهرجان السينمائي الأشهر بالمغرب في الفترة من «29 / نوفمبر» الحالي حتى السابع من ديسمبر المقبل، وتحل السينما الأسترالية ضيف شرف المهرجان. وقالت إدارة المهرجان في بيان إن المسابقة الرسمية ستشمل «14» فيلماً تتنافس على جائزة النجمة الذهبية من بريطانيا وإيطاليا وصربيا والبرازيل وكولومبيا والولايات المتحدة وأستراليا والصين والهند وكوريا الجنوبية والمغرب وتونس والسعودية والسنغال. ويمثل المغرب في هذه المسابقة فيلم «سيد المجهول» من إخراج علاء الدين الجم وبطولة يونس بواب وصلاح بن صلاح ومحمد نعيمان وأنس الباز وحسن بن بديدة. الفيلم هو الروائي الطويل الأول لمخرجه وسبق عرضه في مايو ضمن قسم «أسبوع النقاد» بمهرجان كان السينمائي في فرنسا. تدور القصة حول لص قام على عجالة بدفن مسروقاته في مكان مهجور ويعود بعد سنوات ليكتشف أن موقع كنزه تحول إلى مقام ديني ونشأت حوله قرية صغيرة. وتتوزع باقي أفلام المهرجان على عدد من البرامج منها (ضيف الشرف) و(بانوراما السينما المغربية) و(الجمهور الناشئ). ويكرم المهرجان هذا العام الممثل والمخرج الأميركي روبرت ريدفورد.