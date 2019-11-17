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تسافر الفنانة وفاء عامر، إلى المملكة المغربية لحضور فاعليات مهرجان الرباط لسينما المؤلف في دورته الـ24 والتي تقام في الفترة ما بين 16 إلى 22 من نوفمبر الحالي، وذلك لتكريم وفاء عن مجمل أعمالها الفنية، والتي تعدت الـ18 فيلماً سينمائياً منها كف القمر والليلة الكبيرة وحين ميسرة والجراج والتحويلة.

يشار إلى أن وفاء عامر تخرجت من كلية الآداب ثم التحقت بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية وشاركت في بداية حياتها في فيلم كشف المستور للراحل المخرج الكبير عاطف الطيب.

كما عملت العديد من المسلسلات التلفزيونية منها جسر الخطر،الدالي، التوأم، ابن حلال ، الطوفان و مسلسل الملك فاروق والذي قدمت فيه شخصية الملكة نازلي. يذكر أن آخر أعمال النجمة وفاء عامر مسلسل حكايتي مع الفنانة ياسمين صبري والذي تم عرضه في رمضان العام الماضي.

