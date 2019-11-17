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أكدت الفنانة هبة الدري، على المكان المرموقة التي تحتلها وزارة الإعلام ووصفتها بأنها «الراعية الحقيقية للدراما الكويتية» كما قالت الدري في حديث مع «النهار»بأنها ترى في تلفزيون الكويت المنصة لاحتضان الإبداع الكويت بجميع قطاعاته الفنية والإعلامية والثقافية.

وأشارت ضمن حديثها الى مجموعة من القطاعات مثل «المنتج المنفذ» و«الشراء المميز»منوهة الى أنهما يمثلان جوانب الدعم والإسناد وترسيخ دور وزارة الإعلام في مجالات الدعم والرعاية والاهتمام بصناعة الدراما.

وفي مستهل حديثها مع «النهار» قالت الفنانة المتميزة هبة الدري:

- في البداية أثمن دعمكم من خلال «النهار» وهكذا الصحافة الكويتية بجميع قطاعاتها بالفنان

والحركة الفنية، وأجدها مناسبة حقيقية للحديث عن وزارة الإعلام التي أراها الراعية الحقيقية لصناعة الدراما الكويتية، ولولا وزارة الإعلام والاستراتيجية البعيدة التي تسير عليها، لما وصلت الدراما التلفزيونية في الكويت إلى هذه المرحلة المتميزة والمشرفة حتى باتت إحدى مفردات التميز في كويتنا الغالية.

كما أشيد بدعم وتوجيهات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري ووكيلة وزارة الإعلام منيرة الهويدي ووكيل وزارة الإعلام لقطاع التلفزيون سعود الخالدي على اهتمامهم ودعمهم ورعايتهم، وهكذا الأمر بالنسبة لبقية الوكلاء المساعدين وجميع القطاعات المعنية، والتي تشكل عناصر الدعم والإسناد.

وتقول الفنانة هبة الدري:

- وفي ذات الإطار أشير إلى أن تلفزيون دولة الكويت بقياداته الشابة الطموحة وما تمتلكه من خبرة وممارسة بات يمثل المنصة الشاملة لاحتضان الإبداع الكويتي ليس على صعيد التمثيل والدراما، بل على جميع الجوانب الإعلاميةوالثقافية والإبداعية، وما نشاهده حالياً من إنجازات إعلامية في التلفزيون إنما هو حصاد حتمي لذلك الاهتمام والدعم والرعاية.. ويبقى التلفزيون وقياداته هم الراعاة والموجهين ونحترم توجهاتهم وحرصهم على المجتمع وقضاياه.

وفي ذات الإطار تتابع الفنانة هبة الدري:

- إن المنتج المنفذ وإنجازاته والشراء المميز وتجاربه إنما يرسخان الدور الداعم لوزارة الإعلام من أجل الارتقاء بالحرفة الإعلامية وأيضاً صناعة الإنتاج الدرامي التلفزيوني على وجه الخصوص، والذي ينظر إليه كوادر الوسط الفني وأجياله بكثير من الإجلال والتقدير والاحترام.

وعن جديدها تقول الفنانة هبة الدري:

- أحضر لعملين جديدين أولهما «أم هارون» مع القديرة حياة الفهد، وأيضاً هناك دور مع القديرين سعد الفرج ومحمد المنصور.. وهذه الأعمال، بإذن الله، ستكون جديدي وهديتي للجمهور الحبيب.

- وتتابع: كما أواصل تقديم عروض مسرحية «موجب» مع الفنان محمد الحملي، وقدمت مسرحية «شبح الأوبرا» ومن قبلها «التابعة» وأشارك في بروفات مسرحية «هاديس» تأليف وإخراج الفنان أحمد العوضي مع فرقة المسرح الكويتي والتي ستقدم ضمن عروض مهرجان الكويت المسرحي في ديسمبر المقبل.

