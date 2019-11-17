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أقيم مساء امس الأول بقاعة بدرية بفندق الجميرا حفل «ليلة عمر4» والتي أحياها كل من النجم وائل جسار والنجمة أنغام وقدمت الحفل المذيعة حليمة بولند وسط حضور غفير وبدأ الحفل بقيام المنتج عبدالعزيز الزيدي بتكريم الشيخ دعيج الخليفة لدوره الكبير في دعم الفنانين في الكويت ثم كشف الزيدي عن مفاجأته عن حفله المقبل يوم 26 ديسمبر المقبل والذي ستحييه النجمة اصالة والنجم الكويتي مطرف المطرف.

وقدم وائل جسار خلال وصلته الغنائية مجموعة من اغانية الشهيرة «غريبة الناس»، وتلاها بأغنية «بتوحشيني»، و«جرح الماضي»، و«مشيت خلاص»، وقبل البدء في غناء أغنية الفنانة فيروز الشهيرة «نسم علينا»، توقف جسار عن الغناء، وطلب جسار من الحضور، أن يمسكوا بهواتفهم الجوالة، ويضيئوا الأضواء أثناء غنائه «خليني ذكرى»، التي تفاعلوا معها بقوة، ثمّ قدم عدداً من الأغنيات التراثية القديمة، منها «إذا كنت بعذابي راضي»، و«زي الهوا»، و«مليون بحبك»، و«يا حبيبي» لأم كلثوم، و«حياتك يا حبيبي» لسيد مكاوي، و«نخبي ليه». واختتم الحفل بتقديم أغنية «مشيت خلاص» مرة ثانية. وبعده شاركت المطربة انغام حيث ادت مجموعة كبيرة من أغانيها الشهيرة التي ألهبت حماس الجمهور الذي ردد معها الأغاني ومن ضمن الأغاني التي أبدعت أنغام في غنائها «ياريتك فاهمني، أساميك الكتيرة، حالة خاصة جدًا، عمري معاك، هبدأ من الآخر، نزوة، اتجاه واحد، قلبك، بتوصفني، عرفها بيا، بعتلي نظرة».

