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تفتح أكاديمية الفنون والإعلام للشباب بالهيئة العامة للشباب البرنامج التدريبي العلمي التخصصي «الأداء الغنائي الجماعي ــ الجوقة»، وذلك من منطلق تكوين فريق الغناء الجماعي «الجوقة»، وهو من المشاريع الفنية الحضارية التي تحمل لغة التناغم والحوار والسلام والمساهمة في نشر التبادل الثقافي والفني والتعرف على الرؤى الفنية المختلفة بين الشعوب، ودراسة المفاهيم والعناصر الموسيقية وعلاقاتها بالبعد الدرامي واكتساب مهارة الصوت وكيفية إصدار الصوت الصحيح والعناصر الموسيقية المختلفة والتركيز على سلامة النطق والنفس الصحيح وإمكانية توظيفه للاغراض الفنية والتعبيرية المختلفة .

وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام لأكاديمية الفنون والإعلام للشباب المخرج عبدالله عبدالرسول، بأن البرنامج التدريبي التخصصي (الأداء الغنائي الجماعي ــ الجوقة»، هو اكتساب روح العمل الفني بالتعاون الجماعي والتعرف على مهارات العرض والتقديم من خلال مجموعة «الجوقة»، ويؤدي إلى اكتساب المتدرب الأصول والقواعد العلمية للأداء الغنائي الجماعي، وهو نواة فنية في الأداء الغنائي الجماعي، لتكوين فريق الكورال «الجوقة»، وسوف يعتبر هذا الفريق من الفرق الفنية الشبابية المتخصصة في مجال الأداء الغنائي الجماعي بالأكاديمية .

كما أكدت المشرفة الفنية الأستاذة نورة القملاس على البرنامج بأن جميع المتدربين المنتسبين في هذا المشروع الفني التخصصي، سوف يكتسبون مهارات علمية تخصصية في هذا المجال ، من خلال برنامج زمني يستمر إلى مدة ثلاثة شهور ، لتكوين النواة لفريق تخصصي شبابي لأداء الغناء الجماعي ، والذي سيقدم الألوان الفنية والإنسانية بقوالب فنية ، حيث يعكس هذا النوع من الفن البعد الثقافي لشعوب العالم ، وستكون طبيعة التدريب في البرنامج من خلال التدريبات النظرية والتطبيقية، سوف ينتج عن هذا البرنامج مشروع فن الأداء الغنائي الجماعي.

