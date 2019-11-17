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دار حضانة الشمس المشرقة لرياض الأطفال TSK اسم عريق في فلسفة التعليم المبكر القائم على منح الخبرة والاعتماد على النفس، وتعزيز مفهوم الثقة والانتماء والاستقلالية؛ حيث يعود تاريخ إنشائها لما يزيد على اربعين عامًا. امتازت خلالها دار حضانة الشمس المشرقة بالعديد من المرافق التعليمية المهمة، بالإضافة إلى فريق عمل من ذوي الخبرة الممتازة، بحيث تكون هي العتبة الأولى التي تهيئ لطلابها الرائعين فرصة استكمال تعليمهم في المدرسة البريطانية في الكويت، تمهيداً للدراسة في أعرق الجامعات العالمية.

هذا، وانطلاقاً من حرص الدار على تعريف أولياء أمور الطلاب بفلسفة التعليم القائمة على بناء الشخصية وتحقيق الإيجابية والمشاركة الفعالة بين الطلاب وبين معلميهم، فقد حرصت على أن يستمتع الآباء في بداية العام الدراسي باليوم المفتوح الذي قدمت خلاله جميع الأجوبة على تساؤلاتهم، وتعريفهم بأنشطة الدار المختلفة، والوقوف على أهم الخدمات المقدمة فيها. كما حرصت الدار TSK على إقامة العديد من الأنشطة الاجتماعية؛ فاحتفلت باليوم العالمي للسرطان؛ وذلك لرفع مستوى الوعي بمخاطر هذا المرض عبر الوقاية والكشف المبكر عنه. حيث ارتدى الموظفون والطلاب وأولياء الأمور اللون الوردي، كما قام طلاب الصف السادس في المدرسة البريطانية في الكويت بتوزيع ملصقات الشريط الوردي على الأطفال الصغار، بالإضافة إلى مشاركة موظفي TSK في حدث دوج بول الوردي لعبة تفادي الكرة الذي عُقد في المدرسة البريطانية في الكويت.

