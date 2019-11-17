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«غوغل» يُساعد على نطق الكلمات بشكل صحيح


أطلق محرك البحث «غوغل»، ميزة جديدة تتيح للمستخدم أن يتحقق من طريقة النطق السليمة للكلمات، من خلال الاعتماد على الذكاء الصناعي.
وبفضل هذه الميزة، يمكن للمستخدم الذي يبحث عن طريقة النطق الصحيحة، أن يتفاعل مع المايكروفون، وحينما يتلفظ بالكلمة، سيعمل «غوغل» على تحليل الطريقة التي نطق بها. وفي مرحلة لاحقة، سيتلقى المستخدم تقييما لطريقة النطق، حتى يتبين مدى التوافق مع «النطق السليم» الذي يعرضه محرك البحث «غوغل» للكلمة.
ومن فوائد هذه الميزة، أنها ترشد المستخدم إلى مكمن الخطأ، فتشير إلى الحرف الذي لم يجر نطقه على نحو سليم، وحينما يتم تجاوز هذا التعثر، يؤكد «غوغل» أن النطق دقيق تماما.
وجرى إطلاق هذه الخدمة، الجمعة، لكنها ما زالت في مرحلة تجريبية، وهي متاحة فقط على أجهزة الهاتف الجوال، وفق ما ذكر موقع «ذا فيرج» المتخصص بالأخبار التقنية.
وتشمل هذه الميزة اللغة الإنكليزية فقط، واللكنة الأميركية على وجه التحديد.
وعلى صعيد آخر، يعمل محرك «غوغل» على تطوير خدمة الترجمة، من خلال خاصية تظهر صورة الكلمة المترجمة.


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