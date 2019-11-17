عربيات ودوليات

طهران – الوكالات: أضرم محتجون إيرانيون غاضبون من رفع أسعار الوقود، النار في المصرف الوطني في مدينة بهبهان جنوب غربي إيران، امس. وبث حساب «إيران إنترناشيونال» على «تويتر»، مقطع فيديو يظهر ألسنة اللهب تلتهم مبنى المصرف الإيراني. واندلعت احتجاجات واسعة صباح امس في مختلف المدن الإيرانية على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة 50%. وشملت المظاهرات مدن مشهد وبيرجند والأحواز وعبدان وخرمشهر وماهشهر وشيراز وبندر عباس. وعمد محتجون إيرانيون إلى تعطيل حركة السير في شوارع رئيسة في طهران عبر إيقاف سياراتهم في الشوارع ما تسبب بأزمة سير خانقة.

