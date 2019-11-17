عربيات ودوليات

بيروت – الوكالات: واصل المحتجون في لبنان تحركاتهم في الشارع للضغط على الطبقة السياسية في البلاد من أجل الرحيل، مع دخول المظاهرات شهرها الثاني، امس. ودعا التجمع النقابي المستقل إلى مظاهرة ستجوب شوارع العاصمة بيروت. وبالتزامن مع مسيرة التجمع النقابي ستنطلق مبادرة جديدة تحت عنوان «بوسطة الثورة» من عكار، وتجوب كل الساحات وصولا إلى مدينة صور جنوبا.

ويواصل الشارع اللبناني الضغط على رئيس الجمهورية ميشال عون للدعوة إلى استشارات نيابية لتكليف رئيس لتشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين، تكون قادرة على إدارة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.واستقال رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي.

وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن وزير المالية السابق محمد الصفدي وافق على تولي رئاسة الحكومة المقبلة في حالة فوزه بتأييد القوى السياسية الأساسية إلا أن علامات استفهام كبيرة بدأت تطرح بشأن مدى جدية هذه الخطوة، في ظل معارضة شعبية كبيرة لعودة أحد رموز السلطة إلى ترأس الحكومة الجديدة.

وأجمعت صحف بيروت امس على أن تسمية الصفدي، قد تعثرت إلى حد كبير وأن مسار التأليف الحكومي قد تراجع إلى ما دون نقطة الصفر، لافتة إلى وجود ارتباك كبير لدى القوى السياسية الرئيسة فى البلاد على نحو يشير إلى أن أزمة التكليف برئاسة الوزراء بلا أفق. وأشارت الصحف إلى أن عون عاد إلى التريث فى تحديد موعد «الاستشارات النيابية الملزمة» التى يقوم بمقتضاها النواب بتسمية رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة بعدما تراجعت أسهم الصفدي.

وقالت الصحف إن الامور تعقدت خصوصاً بعد تسريب حزب الله وحركة أمل معلومات عن موافقة الحريري وتجمع رؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، على اسم الصفدي ووجود تعهد بمشاركة «تيار المستقبل» فى الحكومة بينما اصر رؤساء الحكومة السابقين في المقابل على ترشيح الحريري الذي نقل عنه ايضا أنه لم يوافق على مشاركة تياره في الحكومة الجديدة وأنه يكتفى فقط بالموافقة على اسم الصفدي.

واعتبرت الصحف، أن من بين أسباب تعقد الأمور، تتمثل فيما سمته بـ «الدور السلبي الإضافي» من جانب وزير الخارجية جبران باسيل، الذى اضطلع بمواقف متفردة اختزل عبرها الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان.

وأثارت التسريبات غضب وسخرية المتظاهرين وتجمع محتجون أمام منزل الصفدي في بيروت اعتراضا على احتمال تعيينه، تناقل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للصفدي كتب عليها «هل تستهزئون بنا؟» وأعاد متظاهرون الجمعة قطع الطرق في بعض المناطق، واعتصم العشرات أمام أحد مخافر بيروت احتجاجاً على توقيف ناشطين اثنين قبل أن يتم إطلاق سراحهما.

