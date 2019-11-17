عربيات ودوليات

صيدا – الوكالات: منع الجيش اللبناني، امس دخول متظاهرين إلى مدينة صيدا في إطار مبادرة «بوسطة الثورة» التي انطلقت بمناسبة مرور شهر على الحراك الشعبي في البلاد.

ويقول ناشطون في صيدا وصور، إن منظمي مبادرة «بوسطة الثورة»، لم ينسقوا معهم مسبقا، ولم يشرحوا لهم الهدف الحقيقي وراء هذه المبادرة ومن يقف وراءها، وفي المقابل يؤكد المنظمون أن الهدف من وراء «بوسطة الثورة» هو التأكيد على الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن من مختلف المناطق، وكسر كل الحواجز الطائفية والمذهبية، وأنها ستواصل مسيرتها إلى صور لعقد جلسة حوارية. وانطلقت المبادرة من منطقة العبدة في عكار شمالي لبنان، وتمر الجولة على أكثر من 12 منطقة يحتشد فيها المتظاهرون من الشمال إلى الجنوب اللبناني.

وستجوب هذه المبادرة كافة الساحات اللبنانية، مرورا بساحة النور في طرابلس وساحة الشهداء ببيروت وساحة إيليا بصيدا، وصولا إلى صور جنوبا.

