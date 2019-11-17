عربيات ودوليات

بغداد- كونا: اعلنت وكالة الانباء العراقية امس ان الاحتجاجات على الجانبين العراقي والايراني تسببت في غلق منفذ الشلامجة الحدودي بين البلدين.

وذكرت الوكالة انه على الجانب العراقي قطع العشرات من المحتجين من اهالي قضاء شط العرب طريق منفذ الشلامجة الواقع جنوب غربي البصرة. وأشارت الى ان الطريق قطع بالكامل وأغلقت بوابة المنفذ امام حركة المرور مبينة ان المتظاهرين اقدموا على ذلك احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم.

وأضافت في خبر لاحق ان المنفذ أغلق بعد ذلك بشكل تام بسبب المظاهرات في الجانب الايراني دون ان توضح طبيعة المظاهرات الايرانية وما اذا كانت قرب المنفذ ام لا.وكان محتجون عراقيون واصلوا لليوم الثاني على التوالي اغلاق ميناء ام قصر في محافظة البصرة الذي يربط العراق بالخليج العربي ومنعوا الشاحنات من الدخول اليه فيما قام اخرون باغلاق بوابة حقل مجنون النفطي في البصرة والذي يعد من اكبر حقول النفط في البلاد.

