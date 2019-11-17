عربيات ودوليات

غزة- الوكالات:أعادت المقاتلات الحربية الإسرائيلية امس قصفها لعدة مواقع بقطاع غزة ما أدى الى حدوث اضرار دون وجود إصابات بين الفلسطينيين. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صحافي «أغارت مقاتلات حربية على عدد من الأهداف التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة تجاه بئر السبع». وحمل الجيش حركة «حماس» مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه مضيفا انه «ينظر بخطورة بالغة إلى إطلاق الصواريخ ويبقى في حالة جهوزية كبيرة».

وذكرت إذاعة الأقصى المحلية ان طائرات الاحتلال أغارت بعدة صواريخ على موقعين للمقاومة ونقطة ضبط ميداني شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.وكان جيش الاحتلال ذكر ان منظومة «القبة الحديدية» الدفاعية اعترضت صاروخين اطلقا من قطاع غزة تجاه مدينة بئر السبع في حين لم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن إطلاق صواريخ من غزة.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتم فيها اختراق التهدئة المبرمة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل فجر الخميس الماضي بعد يومين من العدوان اسفرا عن استشهاد 35 واصابة أكثر من مئة آخرين وتدمير عشرات البنايات السكنية بشكل كلي وجزئي.

على صعيد اخر جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة تفويض عمل الوكالة التابعة لها لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «اونروا» في استعراض ساحق للدعم الذي تحظى به وسط تحقيق مستمر في «سوء سلوك» رئيسها السابق. وصوتت 170 دولة لصالح تجديد تفويض «أونروا» في حين صوت ممثلا إسرائيل والولايات المتحدة فقط ضد القرار مع امتناع كندا والكاميرون وغواتيمالا وفانواتو وميكرونيزيا وجزر مارشال وناورو عن التصويت. ويأتي القرار بعد حملة طويلة قامت بها إسرائيل والولايات المتحدة ضد الوكالة على أساس أنها تثبت أن الفلسطينيين لاجئون يمكن أن يمارسوا حقهم في العودة ما يحول دون التوصل إلى حل «عملي» للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي من وجهة نظرهما.

ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار «الهام والتاريخي» ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية «وفا» عن عباس قوله إن تصويت الأمم المتحدة لصالح تجديد تفويض عمل (أونروا) يمثل دليلا على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف. وأضاف ان القرار يعد كذلك تعبيرا عن موقف المجتمع الدولي في دعم اللاجئين الفلسطينيين واستمرار تقديم الخدمات لهم إلى حين حل قضيتهم نهائيا وفق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.

