عربيات ودوليات

اختار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أن يخط بيده رسالة التكليف بتشكيل الحكومة لمرشح حزب حركة النهضة، الحبيب الجملي، في خطوة غير مسبوقة.

وقد أثر شكل رسالة التكليف الذي اعتمد فيه سعيد على الخط المغربي، إعجاب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أظهرت صورة الرسالة التي نشرتها رئاسة الجمهورية التونسية فى صفحتها الرسمية على «فيسبوك» تقديم الرئيس التونسي التاريخ الهجري على التاريخ الميلادي، ما رأى فيه البعض تأكيدا على موقف الرئيس بشأن الهوية، الذي أعلن عنه في وقت سابق وقال إن هذه المسألة حسمها التاريخ، وتونس بلد عربي مسلم.

وكتب سعيّد في الرسالة، بخط مغربيّ: «عملاً بأحكام الفصل التاسع والثمانين من دستور الجُمهورية التونسية وبناء على ترشيحكم من قبل الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب لتكوين الحكومة، أتشرف بدعوتكم لتكوينها ومديّ بقائمة أعضائها المقترحين، على أن يتم التشاور بيننا بالنسبة إلى وزيري الخارجية والدفاع».

يذكر أن قيس سعيّد، فاز بالأغلبية الساحقة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي دارت بتاريخ 13 أكتوبر 2019. بدأت عهدته رسمياً في 23 أكتوبر 2019، هو الرئيس السابع للجمهورية التونسية.

وعُرف قيس سعيّد وهو أستاذ قانون دستوري وخبير في هذا المجال، بفصاحته وبلاغته كما كانت أغلب تصريحاته الإعلامية تعتمد على اللغة العربية.

