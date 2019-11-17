عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: وصفت السفيرة الأميركية السابقة في اوكرانيا ماري يوفانوفيتش بـ«الترهيب» انتقادات حادة وجهها اليها الرئيس دونالد ترامب فيما كانت تدلي بافادتها في الجلسات العلنية في الكونغرس في اطار اجراءات عزل الرئيس.

ورأى الديموقراطيون في انتقادات ترامب ضغطا يمارس على شاهد مايمكن ان يغذي ملف الاتهام ضد الرئيس الذي يشتبه اساسا باستغلاله السلطة لطلبه من كييف اجراء تحقيق حول احد خصومه السياسيين وكتب ترامب في تغريدة بعد ساعة من بدء جلسة الاستماع للدبلوماسية «في كل مكان حلت فيه ماري يوفانوفيتش ساءت الأوضاع» واضاف «بدأت عملها في الصومال، انظروا الى ما آلت اليه الأمور» في اشارة الى الفوضى في هذا البلد الواقع في منطقة القرن الافريقي. وكانت يوفانوفيتش الدبلوماسية منذ 33 عاما المعروفة بنزاهتها استدعيت على عجل الى واشنطن في مايو الماضي بأمر من الرئيس. ويشتبه بالديموقراطيون بأنه اراد ان يتيح للمقربين منه العمل بحرية لممارسة ضغوط على اوكرانيا. وفي تغريداته، دافع الرئيس الأميركي عن «حقه المطلق» في اختيار سفرائه.

وفي مجلس النواب، لم تمر انتقاداته بدون تعليق. فقد تلا النائب الديموقراطي آدم شيف الذي يدير التحقيق ضد الملياردير، التغريدات وطلب من الدبلوماسية الرد وبعد تردد لاختيار كلماتها، صرحت يوفانوفيتش «هذا امر مخيف جدا». وخلال استراحة دان آدم شيف ما وصفه بأنه «ترهيب مباشر لشاهد» اثناء الادلاء بافادته ما يمكن ان يشكل «عرقلة» لعمل القضاء.

ورد البيت الأبيض «لم يكن ترهيبا لشاهد بل مجرد رأي الرئيس» الذي قال بدوره «يحق لي التعبير عن رأيي».

وورد اسم يوفانوفيتش في الاتصال الهاتفي الذي نشر مضمونه في سبتمبر بعدما افاد عنه مبلّغ، اذ قال ترامب «ستحصل لها امور». وقالت السفيرة الأميركية خلال جلسة الجمعة «صدمت بسماع ذلك» موضحة «كان الأمر اشبه بتهديد غير صريح». واضافت الدبلوماسية التي حافظت على هدوئها على الرغم من انفعالها الواضح، انها شعرت بالقلق جراء حملة لتشويه صورتها قام بها محامي ترامب الشخصي رودي جولياني لأشهر.

