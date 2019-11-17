عربيات ودوليات

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اليابان زيادة المبالغ التي تدفعها للقوات الأميركية المتمركزة هناك اربعة امثال ما تدفعه حاليا وذلك في الوقت الذي تحث فيه واشنطن حلفاءها منذ فترة طويلة على زيادة نفقاتهم الدفاعية حسبما قالت مجلة «فورين بوليسي» نقلا عن مسؤولين اميركيين حاليين وسابقين لم تنشر اسماءهم.

وقالت المصادر ان واشنطن تريد ان تزيد طوكيو المبالغ التي تدفعها سنويا للقوات الأميركية في اليابان التي تضم 540 الف فرد من نحو ملياري دولار الى نحو ثمانية مليارات دولار. وتنتهي الاتفاقية الحالية في مارس عام 2021.

وقالت المجلة ان هذا الطلب قُدم للمسؤولين اليابانيين خلال زيارة قام بها للمنطقة في يوليوجون بولتون الذي كان مستشار الأمن القومي الأمريكي في ذلك الوقت ومات بوتينجر الذي كان مدير شؤون آسيا في مجلس الأمن القومي الأميركي آنذاك.

