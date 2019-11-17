عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: سيطر المتظاهرون في بغداد امس على جسر السنك الرابط بين ساحة الخلاني والشارع المؤدي للمنطقة الخضراء مقر الحكومة والبرلمان والرئاسة وسط العاصمة العراقية. وقالت مصادر عراقية ان «المتظاهرين اعتلوا مبنى مرأب السنك متعدد الطوابق في منطقة السنك وسيطروا عليه»، مشيرة الى ان «المتظاهرين سيطروا على جسر السنك من جهة ساحة الخلاني». وأضافت ان «سبب انسحاب القوات الأمنية العراقية التي كانت تُسيطر على الجسر، غير معروفة حتى الآن». وجاء ذلك بعدما ارغم المتظاهرون القوات الامنية على فتح ساحة الخلاني المجاورة لساحة التحرير بعد ان كانت مغلقة بالكتل الكونكريتية.

وذكر شهود عيان ان المحتجين تمكنوا من الدخول الى ساحة الخلاني بعد عدة ايام من اغلاقها بالكتل الكونكريتية ودفع الاجهزة الامنية للتمركز على جسر السنك القريب من الساحة.

من جانبها قالت قيادة عمليات بغداد في بيان انها فتحت الطريق الذي يربط ساحة الطيران بساحة الخلاني وهو الشارع الذي يوازي شارع الاحتجاجات القادم من ساحة التحرير الى الخلاني. ودعت القيادة المتظاهرين في ساحة التحرير وامتداداتها الى المحافظة على سلمية التظاهر.

في غضون ذلك واصل محتجون امس غلق ميناء ام قصر في محافظة البصرة لليوم الثاني على التوالي وذلك مع دخول الاحتجاجات يومها ال23 في البلاد. وذكرت وكالة الانباء العراقية الرسمية ان المحتجين منعوا الشاحنات من الدخول الى ميناء ام قصر والذي يعد واحدا من اكبر منافذ العراق التجارية مبينة ان السلطات المحلية هناك تجري حاليا مفاوضات معهم لاعادة افتتاحه. واضافت ان محتجين اخرين اغلقوا بوابة حقل مجنون النفطي في البصرة والذي يعد واحدا من اكبر الحقول النفطية جنوبي العراق مؤكدة ان القوات الامنية تجري كذلك مفاوضات معهم لفتح الطريق الى الحقل.

الى ذلك قالت خلية الاعلام الأمني التابعة للحكومة العراقية ان متظاهرا واحدا قـتل وأصيب 16 بجروح في انفجار عبوة قرب نصب الحرية في ساحة التحرير، بينما نقلت «رويترز» عن مصادر امنية قولها ان قتيلين سقطا نتيجة الانفجار. وأفادت مصادر اخرى بأن الانفجار تبعه انفجاران آخران لقنبلتين صوتيتين في الطرق المؤدية الى ساحة التحرير.

ورجح اللواء كاظم بوهان مدير الدفاع المدني ان يكون الانفجار ناتجا عن انفجار عبوة ناسفة بسبب شدته. وسارعت سيارات الاسعاف لنقل المصابين والضحايا الى المستشفيات القريبة.

وفي سياق متصل، قال شهود عيان من مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق ان نحو 10 اشخاص اصيبوا بانفجار قنبلة صوتية في ساحة الحبوبي حيث يتجمع مئات المتظاهرين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا ان هناك طرفا ثالثا يحاول تحريف مسار المظاهرات من السلمية الى العنف.

