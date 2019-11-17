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بغداد - الوكالات: حذر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي من ارتفاع حالات الخطف من قبل جهات تدعي انها تنتمي لاحدى الجهات الرسمية في الدولة وذلك وسط المظاهرات التي تشهدها عدد من المدن العراقية احتجاجا على الفساد والبطالة ونقص الخدمات الأساسية.

جاء ذلك في بيان نشره عبدالمهدي على صفحته الرسمية في فيسبوك، حيث قال «نشهد ازدياد حالات الخطف التي تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي الى احدى مؤسسات الدولة، سواء بعناوين حقيقية او مزيفة.. وقد سجلت الكاميرات يوم 12/11/2019 اختطاف اللواء د. ياسر عبدالجبار محمد حسين عميد المعهد العالي للتطوير الامني والاداري في وضح النهار وفي منطقة الجادرية من بغداد واقتياده الى جهة مجهولة».

وتابع قائلا «اننا نرفض هذه الممارسات بشدة ونعدّ هذا العمل جريمة يعاقب عليها القانون، وعلى الجناة اطلاق سراحه فورا وبدون قيد او شرط، والامر يتناول ايضا اية شخصية اخرى مختطفة. وقد باشرت دوائرنا الأمنية والقضائية المختصة فعلاً بالتحريات والتحقيقات اللازمة للتعرف على الجناة وتحرير المختطفين». وأضاف عبدالمهدي في بيانه «نوجه تحذيرا الى الجهات التي تقوم بهذه الاعمال او تغطيها بأنها ليست خارج طائلة القانون مهما كانت صفتها وتابع «نحن بين خيارين، اما الدولة او اللادولة».

وفيما تحدثت مصادر عراقية امس عن اغتيال ناشط ميداني داعم للتظاهرات في حي الحرية ببغداد. فقد اعربت مفوضية حقوق الانسان العراقية امس عن ادانتها لاستمرار الاعتقالات العشوائية. وأشارت المفوضية الى اختطاف عدد من الناشطين في الاحتجاجات الحالية مطالبة القوات الامنية بتوفير الحماية اللازمة للناشطين والمتظاهرين والمواطنين كافة والبحث والتحري عن الجهات التي تقوم بعمليات الخطف والقاء القبض عليهم واحالتهم للقضاء.

