عربيات ودوليات

تعرضت ميري كلير نيونغيري، زعيمة معارضة في بوروندي، للاغتصاب قبل أن تقتل وتلقى جثتها في غابة، بحسب ما ذكرته مصادر إدارية محلية لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي». وكانت نيونغيري نائبة رئيس جناح المرأة في حزب المعارضة الرئيس «مؤتمر الحرية». وتم العثور على جثتها في غابة وهي مصابة بجروح في الرقبة والعنق، بحسب ما ذكرته سيلين ندابوباها المسؤولة الإدارية بإقليم كيغاندا. وأضافت قائلة إن مرتكب الجريمة مازال مطلق السراح. وقال تيرانس مانيرامبونا المتحدث باسم حزب مؤتمر الحرية إن السياسية «قتلت بطريقة صادمة»، ولكن لم يتم حتى الآن معرفة دوافع القتل. وأضاف المتحدث قائلا إن نيونغيري التي تم التمثيل بجثتها تركت وراءها 4 أطفال. ودأب حزب مؤتمر الحرية على إدانة العنف ضد أعضائه قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020. وفي أغسطس الماضي لقي عضو آخر في الحزب هو نسافيوموامي غريغيوري حتفه في هجوم لمجموعة من المسلحين بالفؤوس. وقال تقرير لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان صدر في سبتمبر الماضي إن «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تحدث في بوروندي ضد أعضاء المعارضة وأسرهم من قبل قوات الحكومة والجناح الشبابي في الحزب الحاكم (إيمبونيراكوري).