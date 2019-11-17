دوليه

انضم منتخبا السويد وفنلندا أول من امس الى ركب المنتخبات المتأهلة الى نهائيات كأس اوروبا 2020 بفوز الاولى على رومانيا 2-0 والثانية على ليشتنشتاين 3-0، في حين اجلت سويسرا حسم البطاقة الثانية في المجموعة الرابعة الى الجولة الاخيرة.

وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة الى النهائيات القارية الى 12 بعد تأهل فرنسا وإنكلترا وتركيا وتشيكيا واسبانيا وبلجيكا وايطاليا وروسيا وبولندا وأوكرانيا.

وحسمت السويد نتيجة مباراتها مع رومانيا في بوخارست، في شوطها الأول بهدفي مهاجم العين الإماراتي السابق وكراسنودار الروسي حاليا ماركوس بيرغ (18) ومهاجم ماينتس الألماني الغاني الأصل روبن كوايسون (34). وحققت السويد الأهم كونها كانت بحاجة إلى الفوز على رومانيا لضمان بطاقتها قبل الجولة الأخيرة غدا. ورفعت السويد رصيدها إلى 18 نقطة بفارق أربع نقاط أمام رومانيا، ولحقت بإسبانيا المتصدرة إلى النهائيات. وهي المرة السادسة على التوالي التي تبلغ فيها السويد النهائيات. ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة الى النهائيات التي تقام بين يونيو ويوليو المقبلين في 12 مدينة للمرة الأولى في تاريخ البطولة وذلك بمناسبة مرور 60 عاما على النسخة الاولى التي استضافتها فرنسا عام 1960.

وفي المجموعة ذاتها، عادت إسبانيا الى سكة الانتصارات بعد تعثرها في المباراتين الاخيرتين خارج القواعد امام النروج والسويد بنتيجة واحدة (1-1)، وذلك بفوزها الساحق على ضيفتها مالطا بسبعة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها سبعة لاعبين مختلفين وهم: ألفارو مورتا (23) وسانتي كازورلا (41) وباو توريس (62) وبابلو سارابيا (63) وداني أولمو (69) وجيرار مورينو (71) وخيسوس نافاس (86). وضمنت إسبانيا انهاء التصفيات في الصدارة بعدما رفعت رصيدها إلى 23 نقطة بفارق خمس نقاط أمام السويد.

وفي المجموعة ذاتها، أكرمت النروج وفادة ضيفتها جزر فارو برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها توري ريغينيوسن (4) وإيفر فوسيوم (8) وألكسندر سورلوت (62 و65).

وعززت النروج موقعها في المركز الرابع برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف خلف رومانيا الثالثة.وبلغت فنلندا النهائيات القارية للمرة الأولى في تاريخها بفوزها على ضيفتها ليشتنشتاين 3-0. وتدين فنلندا بفوزها إلى مهاجم نوريتش سيتي الإنكليزي تيمو بوكي الذي سجل هدفين في الدقيقتين 64 من ركلة جزاء و75 بعدما افتتح لها مهاجم باتي بوريسوف جاسه تيومينن التسجيل في الدقيقة 21.

وحجزت فنلندا التي لم يسبق لها المشاركة في كأس أوروبا أو كأس العالم، البطاقة الثانية عن المجموعة ولحقت بإيطاليا المتصدرة وصاحبة البطاقة الأولى. وهو الفوز السادس لفنلندا في التصفيات مقابل ثلاث هزائم فعززت موقعها في المركز الثاني برصيد 18 نقطة بفارق تسع نقاط خلف إيطاليا التي تابعت انتصاراتها المتتالية بتغلبها على مضيفتها البوسنة 3-0، فيما منيت البوسنة بخسارتها الثانية على التوالي والخامسة في التصفيات.

وتابعت ايطاليا مشوارها الرائع في التصفيات وحققت فوزها التاسع في تسع مباريات حتى الآن عندما انتزعت فوزا مستحقا من مضيفتها البوسنة بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها فرانشيسكو أتشيربي (21) ولورنتسو إينسيني (37) وأندرياس بيلوتي (52).

وعززت إيطاليا، الوحيدة إلى جانب بلجيكا لم تهدر اي نقطة في التصفيات حتى الآن، موقعها في الصدارة برصيد 27 نقطة، فيما منيت البوسنة بخسارتها الثانية تواليا والخامسة في التصفيات فتجمد رصيدها عند 10 نقاط في المركز الرابع.

وفي مباراة ثالثة، صعدت اليونان الى المركز الثالث مؤقتا بفوزها على مضيفتها أرمينيا بهدف وحيد سجله مهاجم باوك سالونيك ديميتريوس ليمنيوس في الدقيقة 34.

ورفعت اليونان رصيدها إلى 11 نقطة بفارق نقطة واحدة امام أرمينيا التي تراجعت إلى المركز الخامس.وفي المجموعة الرابعة، عززت سويسرا من حظوظها في بلوغ النهائيات بفوزها على جورجيا 1-0 في حين سحقت الدنمارك ضيفتها جبل طارق بسداسية نظيفة وباتت في حاجة الى نقطة واحدة في الجولة الاخيرة.

وتتصدر الدنمارك المجموعة برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة عن سويسرا، لكن الاولى تخوض مباراة صعبة للغاية في الجولة الاخيرة امام منافسة رئيسية لها على احدى البطاقتين وهي جمهورية ايرلندا صاحبة 12 نقطة والتي تحتاج الى الفوز في دبلن ولا شيء سواه لتتأهل على حساب الدنمارك، في حين تواجه سويسرا جبل طارق المتواضعة.

