دوليه

قاد نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين الى الثأر من البرازيل بتسجيله هدف الفوز الوحيد في مباراة سوبر كلاسيكو اميركا الجنوبية الدولية الودية أول من امس على ملعب الملك سعود في الرياض.

وجاء هدف ميسي بعد ان تابع كرة سددها من ركلة جزاء وتصدى لها حارس مرمى البرازيل وليفربول الإنكليزي اليسون بيكر (14).

وكان ميسي يخوض اول مباراة في صفوف منتخب بلاده منذ ان طرد في مباراة المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس الامم الاميركية الجنوبية «كوبا اميركا» في 7 يوليو الماضي، وذلك بعد ان تم ايقافه لثلاثة اشهر بعد اتهامه الاتحاد القاري بالفساد.وخاضت الارجنتين اربع مباريات في غياب ميسي فتعادلت مع تشيلي 0-0 والمانيا 2-2 وفازت على المكسيك 4-0 والاكوادور 6-1.

وثأرت الارجنتين من غريمتها التقليدية في اميركا الجنوبية بعد خسارتها امامها 0-2 في نصف نهائي كوبا اميركا التي استضافتها البرازيل وتوجت بلقبها في يوليو الماضي.

ومنذ تتويجها باللقب القاري، فشلت البرازيل في الفوز في خمس مباريات تواليا فتعادلت مع كولومبيا (2-2) والسنغال ونيجيريا (بنتيجة واحدة 1-1) وخسرت امام البيرو ثم امام الارجنتين بنتيجة واحدة 0-1.

ويتوجه المنتخب البرازيل الى ابوظبي لمواجهة كوريا الجنوبية بعد غد في مباراة ودية، فيما تلعب الارجنتين مع اوروغواي غدا في إسرائيل.

وهو العام الثاني على التوالي الذي تستضيف فيه السعودية السوبر كلاسيكو بعد اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبدالله (الجوهرة المشعة) في جدة في 16 أكتوبر 2018، وانتهى بفوز صعب للمنتخب الاصفر بهدف وحيد سجله جواو ميراندا في الدقيقة الأخيرة، ضمن دورة دولية رباعية ضمت أيضا منتخبي السعودية والعراق.

وخاضت البرازيل المباراة في غياب نجمها نيمار المصاب بتمزق عضلي سيبعده عن الملاعب حتى نهاية الاسبوع المقبل وسنحت لها فرصة ذهبية لاحراز هدف السبق عندما احتسب لها الحكم ركلة جزاء نفذها مهاجم مانشستر سيتي الانكليزي غابريال جيزوس بجوار القائم الأيسر كما فعل في صفوف ناديه ضد أتالانتا الايطالي في دوري ابطال اوروبا الاسبوع الفائت عنتدما سدد بجوار القائم الأيمن.

ثم سرعان ما احتسب الحكم النيوزيلندي ماتيو كونغر ركلة جزاء لصالح الارجنتين بعد عرقلة مدافع يوفنتوس الايطالي اليكس ساندرو لميسي داخل المنطقة فانبرى لها الاخير وتصدى لها حارس ليفربول اليسون لكن الكرة تهيأت مجددا امام «البرغوث» ليتابعها داخل الشباك (14).

ومن هجمة منسقة كادت البرازيل تدرك التعادل لكن كرة مدافع يوفنتوس دانيلو القوية مرت بجانب القائم (35).

وأنقذ اليسون مرماه من هدف محقق عندما انطلق ميسي بكرة من منتصف الملعب قبل أن يصوبها قوية تصدى لها الأول وأمسكها ببراعة (45).

وفي الشوط الثاني استمر اللعب سجالاً بين المنتخبين ولكن دون خطورة حتى صوب ميسي كرة قوية من ركلة حرة مباشرة تألق اليسون في التصدي لها وحولها للركنية (66).

واعتمد المنتخب الارجنتيني على الهجمات المرتدة ومن احداها اطلق لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي لياندرو باريديس كرة لولبية من خارج المنطقة تصدى لها اليسون ببراعة (77).

وحاولت البرازيل في ربع الساعة الاخير من خلال اشراك مهاجمي إيفرتون الإنكليزي ريشارليسون وريال مدريد الإسباني رودريغو لكن من دون طائل. وتعتبر خسارة البرازيل هي الأولى في الملاعب السعودية إذ سبق أن لعب 8 مباريات فاز خلالها في سبع وتعادل في واحدة.

