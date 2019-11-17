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دوليه

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سكالوني: لاعبونا يدافعون عن القميص


أكد ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، أول من امس، أن لاعبيه أظهروا أنهم يقاتلون من أجل القميص، و«يؤدون على نحو طيب» أمام منافسين بحجم البرازيل. وقال سكالوني: «تعامل الفريق بشكل جيد، بغض النظر عمن لعب. هؤلاء الفتية يبذلون قصارى جهدهم من أجل القميص ويلعبون بصورة رائعة، وهذا هو المهم». وأضاف: «هم مهمون للغاية من أجل هذا النوع من المباريات لأنهم يخوضون اللقاءات بمعنويات مرتفعة»، وذلك في تصريحات أدلى بها لقناة (تي واي سي سبورتس) الأرجنتينية عقب الفوز 1-0 على البرازيل في الرياض. لكن المدرب عاد واعترف أن المنتخب البرازيلي «استحوذ على الكرة في الشوط الأول»، رغم أنه لم يشكل خطورة كبيرة. وفاز المنتخب الأرجنتيني في العاصمة السعودية الرياض على نظيره البرازيلي بهدف حمل توقيع نجمه الأبرز ليونيل ميسي في الدقيقة 14.


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