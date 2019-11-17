دوليه

يخطط مان يونايتد، للتخلي عن نجمه التشيلي اليكسيس سانشيز المعار حالياً إلى نادي إنتر الايطالي، من أجل تمويل صفقة التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند نجم ريد بول سالزبورغ النمساوي. وذكرت صحيفة ميرور أن مان يونايتد يرغب بشدة في بيع لاعبه التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي يلعب هذا الموسم لصالح إنتر على سبيل الإعارة. ولا يهتم أولي غونار سولسكاير مدرب مان يونايتد، باستعادة أليكسيس سانشيز من إنتر في نهاية الموسم الحالي، علمًا بأن اللاعب يغيب حاليًا بسبب الإصابة. وأضافت الصحيفة أن مان يونايتد سيرحب بأي عروض مقدمة من أندية أخرى بشأن أليكسيس سانشيز، من أجل التخلص من راتبه الأسبوعي المرتفع، بجانب تمويل صفقة هالاند. ويسعى مان يونايتد إلى استعارة هالاند في الشتاء، رغم أن اللاعب ارتبط بالانتقال لأكثر من فريق مثل ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونخ وليفربول ونابولي.