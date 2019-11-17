دوليه

قال مانويل نوير، حارس وقائد المنتخب الألماني، إن المنافسة على حراسة مرمى الفريق ليست قاصرة على المنافسة الثنائية مع مارك أندريه تير شتيغن وحسب. وفي مقابلة مع بوابة «شبورت بوتسر» الرياضية، قال نوير: «مارك بالطبع حارس ممتاز، لكن إذا قلت إنه منافسي الحقيقي الوحيد، لن يكون هذا عدلًا بالنسبة للحراس الآخرين. ولذلك، أجد من الصعب وفي بعض الأحيان من قلة الاحترام الحديث عن منافسة ثنائية مزعومة». وخاض نوير مباراته الدولية رقم 92 أمام منتخب بيلاروسيا في مدينة مونشنجلادباخ أمس، في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، على أن يحرس تير شتيغن مرمى «المانشافت» في مباراة منتخب أيرلندا الشمالية التي تقام بمدينة فرانكفورت يوم الثلاثاء المقبل، وذلك وفقا لما وعد به يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب بتقسيم آخر مباراتين في التصفيات بين الحارسين الكبيرين. وكانت تصريحات تير شتيغن التي أدلى بها في سبتمبر الماضي والتي شكا فيها من جلوسه على مقعد البدلاء، أثارت نقاشات مفتوحة حول الحارس الأساسي للمنتخب الألماني. وهناك مرشحون آخرون غير نوير وتير شتيغن للقيام بدور الحارس الأساسي للمانشافت، وهم بيرند لينو حارس آرسنال وكفين تراب حارس آينتراخت فرانكفورت والمصاب حاليا. ويُنْظَر إلى ألكسندر نوبل حارس شالكه باعتباره حارس المستقبل، حيث انه لم يتم استدعاؤه إلى المنتخب الأول بعد.