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فان دايك يدافع عن غوميز


دافع فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول، عن زميله جو غوميز ضد هجوم الجماهير الإنكليزية، بعد المشاجرة مع نجم مانشستر سيتي رحيم سترلينغ، في معسكر المنتخب الإنكليزي أخيراً. وتعرض غوميز لصافرات استهجان من قبل الجماهير الإنكليزية، في فوز الأسود الثلاثة بسباعية نظيفة على الجبل الأسود الخميس الماضي. وقال فان دايك حسبما نقل موقع «سكاي سبورتس»: «من المحبط رؤية ما حدث»، في إشارة إلى سلوك الجماهير الإنكليزية. وأضاف: «إلى جانب أن الأزمة تم حلها بالفعل، يجب على الجميع التوقف عن الحديث عن هذا الأمر، والمضي قدمًا وترك جو وحده، فما حدث كان محبطًا للغاية».


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