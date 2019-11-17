محلية

تنطلق اليوم منافسات بطولة دول مجلس التعاون الخليجي السادسة لسباق الهجن التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 17 الى 20 نوفمبر الحالي برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد.

ورحب أمين السر العام في النادي الكويتي للهجن وعضو اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون ربيح العجمي بالوفود المشاركة في البطولة التي تنظمها الكويت للمرة الثانية، مضيفا ان البطولة تحظى باهتمام كبير في منطقة الخليج حيث تواصلت على مدى ست نسخ متتالية بنجاح. وتمنى العجمي التوفيق لجميع المشاركين، آملا ان تستمر البطولة بأفضل صورة للحفاظ على رياضة الآباء والأجداد.

