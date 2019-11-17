محلية

استمعت لتعليق رياضي كروي من دولة الإمارات مدته دقيقة وأربعون ثانية يتكلم فيها عن أزمة الكرة الإماراتية خلال آخر خمس سنوات واثني عشر سنة احتراف وميزانية تقدر بعشرين مليار درهم تم تقديمها من قبل الحكومة لتطوير الكرة الإماراتية .

فقد كان ما يقصده هذا المعلق هو سوء الإدارة في اتحادهم والأندية الرياضية التي لم تعد تنتج المواهب الكروية معتمدة على النظام الاحترافي الهش والذي أثر في مستوى المنتخب الإماراتي بجميع فئاته السنية وخصوصا المنتخب الأول الذي انهزم من فيتنام قبل يومين في تصفيات كأس العالم .

ما شدني في هذا المقطع الذي تم نشره من الامارات هو تشابه وضعهم مع أوضاع بقية دول مجلس التعاون التي طبقت النظام الاحترافي الصوري على الورق والفاشل على الواقع فلا يمكن ان يكون هناك احتراف من قبل الحكومة إلا إذا أنشأوا وزارة تسمى بوزارة الاحتراف الرياضي لكي تعمل بمنهج علمي مالي فني يحقق ما يعنيه الاحتراف الرياضي والذي نحن بعيدون عنه في الوقت الحالي... فالاحتراف يمكنه ان ينجح بسرعة مع بعض الألعاب الفردية مثل الرماية والتنس والاسكواش... الخ . اما احتراف كرة القدم بالخليج فمشكلته هو الصراع بين الحكومة كممول والأهالي في إدارة اللعبة فقبل أن تغير اللاعبين الى محترفين فمن الأجدر أن تحول النادي الى شركة تجارية تدار بمحترفين إداريين ومن ثم تحول اللاعبين الى محترفين بعد ان تتوافر عوامل نجاح الاحتراف.. فلنتعظ مما حدث في السعودية والدول الأخرى من الاحتراف الحكومي... وها هي الإمارات تصرخ من سوء إدارة اللعبة... فهل من متعظ... والله من وراء القصد.

